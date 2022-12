Me Contro Te inarrestabili: nuovi appuntamenti per il tour 2023, tutte le date

Luigi Calagna e Sofia Scalia, anche conosciuti come Luì e Sofì dei Me Contro te, sono pronti a tornare su alcuni dei palchi più importanti d’Italia in occasione della leg 2023 del loro attuale tour nei palazzetti (organizzato da Vivo Concerti).

Nelle scorse ore, il duo di youtuber amatissimo dai bambini, ha annunciato tutte le nuove tappe di una tournée in occasione della quale presenteranno dal vivo tutti i loro successi, diventati dei veri e propri tormentoni fra i bambini di tutte le età, dall’asilo alle scuole medie.

Dopo la fine dell’attuale tournée, che si concluderà il 7 dicembre presso il Pala Catania di Catania, i due torneranno a cantare le loro allegre canzoni a partire dall’11 febbraio prossimo, giorno in cui è prevista la prima data della tournée presso il Pala Prometeo di Ancona.

Il calendario completo della tournée 2023 dei Me contro te

In attesa di poterli rivedere sul palco, i fan avranno la possibilità di godersi le nuove avventure dei due simpatici influencer al cinema: il prossimo 19 gennaio uscirà infatti il loro nuovo film Me Contro Te – Missione Giungla. Qui sotto invece potete recuperare tutte le nuove date live fissate.

Sabato 11 Febbraio 2023 Ancona – Palaprometeo Ore 20.30

Domenica 12 Febbraio 2023 Ancona – Palaprometeo Ore 16.00

Sabato 18 Febbraio 2023 Padova – Kioene Arena Ore 20.30

Domenica 19 Febbraio 2023 Padova – Kioene Arena Ore 16.00

Sabato 25 Febbraio 2023 Milano – Mediolanum Forum Ore 20.30

Domenica 26 Febbraio 2023 Milano – Mediolanum Forum Ore 15.00

Sabato 4 Marzo 2023 Catania – Palacatania Ore 20.30

Domenica 5 Marzo 2023 Catania – Palacatania Ore 16.00

Sabato 11 Marzo 2023 Roma – Palazzo Dello Sport Ore 20.30

Domenica 12 Marzo 2023 Roma – Palazzo Dello Sport Ore 16.00

Sabato 18 Marzo 2023 Bari – Palaflorio Ore 20.30

Domenica 19 Marzo 2023 Bari – Palaflorio Ore 16.00

Sabato 25 Marzo 2023 Firenze – Nelson Mandela Forum Ore 20.30

Domenica 26 Marzo 2023 Firenze – Nelson Mandela Forum Ore 16.00

Sabato 1 Aprile 2023 Torino – Pala Alpitour Ore 20.30

Domenica 2 Aprile 2023 Torino – Pala Alpitour Ore 16.00

I biglietti

Per tutti quelli che fossero interessati ad acquistarli, vi informiamo che i biglietti per i prossimi show dei Me contro te sono disponibili da martedì 6 dicembre a partire dalle ore 14.00, mentre nei punti vendita autorizzati lo saranno da domenica 11 dicembre alle ore 11:00.

