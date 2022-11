Max Pezzali fa cantare tutto il Forum di Assago per più di due ore

Max Pezzali Max 30 scaletta e live nei palasport. Live del 29 novembre 2022.

Il live di Max Pezzali non è un semplice concerto ma un pezzo di vita che con piacere si sfoglia e si ricorda in un palazzetto sold out e gremito di persone che cantano ininterrottamente per più di due ore.

Per i quarantenni, come me, ormai definiti boomer o cos’altro, questo concerto non ha bisogno di una scaletta perchè dalla prima all’ultima canzone è come se fosse un’unica traccia.

La tracklist di un’adolescenza ormai lontana ma che ritorna con tutti i suoi ricordi.

Max Pezzali – Max 30 nei palasport

Andare al live di Max Pezzali è un momento unico in cui non serve ripassare o riascoltare le canzoni perchè da quando parte la musica riesci a riconoscere subito il brano e inizi a cantarlo.

Non c’è bisogno di elencare tutti i brani che stasera Max Pezzali ha cantato perché sarebbe come ripercorrere la tracklist dei suoi album.

Vivendo il live si può percepire l’amore che Milano, città a volte descritta come fredda, veloce e non attenta alle relazioni sia stata capace di accogliere quel giovane ventenne che ormai 30 anni fa si impose irrompendo nelle classifiche e nelle radio italiane.

Brani semplici e orecchiabili mai banali e fotografanti di un momento o di un’immagine ben precisa.

La scrittura di Max Pezzali è la voglia di condividere un momento, una sensazione ben chiara attraverso musica e parole che dal momento in cui le ascolti rimarranno impresse nella tua mente.

Max 30 il live

Il live scorre veloce, forse troppo, per poco più di due ore in cui tutto il Forum di Assago segue con attenzione e dedizione Max Pezzali e non si ferma mai, tra chi canta tutti i brani senza fermarsi, chi in piedi, anche sugli spalti e non riesce a stare seduto, il tutto fino all’ultima canzone.

Max Pezzali ringrazia, giustamente a lungo i musicisti Ernesto Ghezzi, Giorgio Mastrocola, Lorenzo Poli, Giordano Colombo e Davide Ferrario che hanno condiviso con lui il palco e che gli hanno permesso di trasformare e riarrangiare alcuni brani che non aveva portato prima ai live.

Si conclude così il secondo appuntamento ad Assago nell’attesa della chiusura delle tre tappe milanesi, tutte sold out.

MAX PEZZALI MAX 30 SCALETTA

Ecco la scaletta del live: