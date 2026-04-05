5 Aprile 2026
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Alessandro Genovese
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5 Aprile 2026

Max Gazzè presenta “L’ornamento delle cose secondarie” in un corto social con Claudia Pandolfi

Un corto social che anticipa il ritorno discografico tra sperimentazione e identità sonora.

News di Alessandro Genovese
Max Gazzè nuovo album L’ornamento delle cose secondarie
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Max Gazzè torna con un nuovo progetto discografico che si intitola L’ornamento delle cose secondarie, il nuovo album di inediti, in uscita il prossimo 15 maggio per Columbia Records / Sony Music, a cinque anni dal precedente lavoro La matematica dei rami. L’annuncio arriva sui social attraverso un corto che ha subito attirato l’attenzione per tono e costruzione narrativa.

Max Gazzè annuncia il nuovo album con un corto social

Un video di poco più di un minuto, ma costruito per spiazzare. Max Gazzè sceglie infatti una forma narrativa lontana dal classico annuncio: un dialogo sospeso tra quotidiano e paradosso, che trasforma la comunicazione del disco in un piccolo racconto.

Al suo fianco, nel video, c’è Claudia Pandolfi. I due condividono la scena in uno scambio che gioca proprio sull’idea di “annuncio”, smontandola e ricostruendola con ironia e leggerezza. Un approccio coerente con il percorso artistico di Gazzè, da sempre attento a contaminare linguaggi e formati.

L’ornamento delle cose secondarie: 20 brani e una ricerca sonora precisa

L’ornamento delle cose secondarie sarà composto da 20 tracce e nasce da un lavoro che guarda apertamente alla sperimentazione. Tra gli elementi più interessanti c’è la scelta dell’accordatura a 432 Hz, una direzione sonora precisa che conferma la volontà dell’artista di continuare a esplorare nuove possibilità espressive.

Max Gazzè nuovo album L’ornamento delle cose secondarie

Un progetto che riporta Max Gazzè al centro della sua identità più autentica, quella di musicista prima ancora che interprete. La scrittura si muove su più livelli, mantenendo quella libertà creativa che ha caratterizzato i suoi lavori fin dagli inizi.

Con questo nuovo album, Gazzè sembra voler tornare a una dimensione in cui la forma canzone diventa spazio di ricerca, tra costruzione sonora e racconto, senza rinunciare alla sua cifra stilistica riconoscibile.

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