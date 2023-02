Maurizio Costanzo: il ricordo del mondo dello spettacolo, della musica e della politica. Morgan: ” La definizione corretta è polimata italiano”

La scomparsa inaspettata di Maurizio Costanzo ha causato sgomento nel mondo della tv, dello spettacolo, della musica, della politica e, soprattutto, tra la gente, quel pubblico che lui stesso aveva per la prima volta reso protagonista sul palco del Maurizio Costanzo Show.

Ecco alcuni dei messaggi di ricordo lasciati sui social.

Giorgia Meloni

“Ci lascia un icona del giornalismo e delle tv che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio e professionalità. Grazie per aver portato nelle case degli italiani cultura, simpatia e gentilezza. Un pensiero a sua moglie Maria e ai suoi cari. Buon viaggio.”

Gigi D’Alessio

“Ricorderò per sempre quello che hai fatto per me. Ciao Maurizio, mi mancherai”

Pippo Baudo

“Sono senza parole è stato importantissimo, la notizia è dolorosissima, ha inventato un nuovo modo di fare televisione. Ha scoperto tanti personaggi, ha subito tanti attentati…”

ALESSANDRA AMOROSO

“Un uomo buono, un grandissimo giornalista, una persona che sapeva andare oltre… Ricordo ancora la mia intervista, piangevo come una matta. Ricordo una quotidianità fatta di cose semplici.

Ciao Signor Maurizio… e oggi capisco tante cose. Un abbraccio grande con tutto l’amore che ho a Maria con Gabriele, Camilla e Saverio.”

AMADEUS

“Un immenso dolore. Maurizio Costanzo ha reso grande la radio e la televisione”

MORGAN

“Maurizio Costanzo sia d’esempio a tutti i giornalisti, perché ha fatto del giornalismo letteratura, cosa che oggi non si crede più possibile e i primi a non crederlo sono i giornalisti stessi. Fu sceneggiatore (la casa dalle finestre che ridono, capolavoro di Pupi Avati), fu autore di canzoni (Se telefonando, capolavoro di Mina), fu autore di libri, format televisivi, direttore di quotidiani, non c’è nulla che nel campo della cultura non abbia fatto da vero maestro. La definizione corretta è questa: Maurizio Costanzo, polimata italiano.”

Bruno Vespa

“Siamo rimasti tutti molto turbati perché non ce ‘aspettavamo perché fino a ieri Maurizio stava scrivendo. Al di là dell’apprezzamento professionale eravamo amici da molti anni. Io ero stato da lui, lui era stato da me. Abbiamo fatto anche una trasmissione insieme a reti unificate sul Kosovo.

È stata la persona che ha portato in Italia, rivisitati, i talk show americani. Gli ho sempre detto – tu sei mio padre. Ha inventato un modo di esprimersi, colloquiare e intrattenere. È una persona che ha fatto tutto… la radio, ha diretto un giornale e scritto canzoni”

Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia

“Un grande giornalista, un innovatore. Un personaggio che ha inventato un nuovo modo di fare televisione. Per molti aspetti unico.”

GIANNI MORANDI

“È un grande dolore, ci conoscevamo da sempre, gli volevo bene. Ciao Maurizio”

ALBA PARIETTI

“Maurizio è una delle persone più interessanti che ho conosciuto. Una personalità istrionica che sapeva tirare fuori il meglio e il peggio di te con un’intervista. Io, come tanti altri, gli dobbiamo tutto. Negli ultimi anni era diventato molto tenero. Era una sfida ogni volta lavorare con lui. Ha fatto una televisione irripetibile.”

Loredana Errore

“L’Italia perde un giornalista conduttore a 360° della cultura italiana e non solo, grazie per il tuo prezioso lavoro caro Signor Maurizio. Riposa in pace. Condoglianze a tutta la famiglia.”

ANTONINO

“Amava dire ‘Sipario’ per chiudere lo show che portava il suo nome ma il suo spettacolo non si concluderà mai. C’è un po’ di Maurizio Costanzo in ogni trasmissione, in ogni spettatore, in ogni italiano. Grazie Signor Maurizio”

Tantissimi i ricordi lasciati, impossibile raccoglierli tutti. Tra loro anche i Nomadi, J-Ax, Nino D’Angelo,

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO