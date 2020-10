Mattia Caroli & I Fiori del Male hanno lanciato “La mia generazione”

Mattia Caroli & I Fiori del Male sono in rotazione radiofonica con il brano La mia generazione.

Il nuovo singolo della band reatina, prodotto da Leo Pari, è il primo in italiano ed anticipa l’EP Come non fossi qui, di prossima uscita.

Mattia Caroli & I Fiori del Male presentano così il nuovo progetto:

“A quattro anni di distanza dal nostro primo album, possiamo dire che il cambiamento nella nostra musica si è costruito col tempo, coi tour all’estero e con la curiosità verso nuovi stili. Una volta deciso il genere su cui orientarci, ci siamo affidati all’esperienza di Leo Pari, che ci ha guidato verso una forma di elettro pop ispirata anche da altre band”

Il singolo La mia generazione racconta di come televisione e social abbiamo appiattito e distorto sentimenti ed emozioni.

Le nuove generazioni Fatte di televisione, dimenticano amore e poesia ed emerge una Roma vissuta e usurata tra ricordi d’amore e sofferenze.

Sguardi spenti, storie di sesso ed amore e l’indifferenza che regna nella metropolitana sono gli elementi descritti nel brano; ma chi non si arrende, chi non vuole bruciare sono due amanti che si baciano nel traffico e non ci sono per nessuno.

Mattia Caroli & I Fiori del Male dedicano il singolo ed il videoclip alla memoria di Giacomo Verde, regista del video e pioniere della videoarte italiana che è venuto a mancare lo scorso maggio dopo una lunga malattia.