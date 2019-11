Matteo Macchioni al Royal Danish Theatre prima dei 4 Concerti di Natale

Matteo Macchioni prima del ritorno in Italia a dicembre con i quattro Concerti di Natale si esibirà per cinque serate al Royal Danish Theatre (Danimarca) nelle vesti dell’ufficiale dell’esercito Ferrando nell’opera mozartiana Così fan tutte.

Dopo il debutto del 12 novembre e la data del 16 andrà in replica il 20, 24 e 28 novembre.

Macchioni ha dichiarato prima del debutto:

Sono orgoglioso di debuttare nel ruolo di Ferrando del “Così fan tutte” di Mozart in un grande teatro d’opera internazionale come il Royal Danish Theatre di Copenaghen. Il ruolo è importante e completo dal punto di vista delle qualità vocali da esprimere, mentre lo spettacolo è ricco di meravigliosa musica. Non vedo l’ora che sia domani per interpretare questo magnifico personaggio che si va ad aggiungere ai ruoli debuttati in questi primi intensissimi anni di carriera internazionale!

Il tenore italiano acclamato dal pubblico e dalla critica internazionale Matteo Macchioni dopo aver interpretato con grande successo, prima in Germania e poi in Danimarca importanti personaggi di opere liriche mozartiane tornerà in Italia con i Concerti di Natale.

Quattro evocativi appuntamenti di musica sacra in alcune delle più suggestive e storiche chiese di Modena, Treviso, Firenze e Roma.

MATTEO MACCHIONI – Concerti di Natale

3 dicembre – Modena – presso la Chiesa di San Francesco (ore 20.00 – ingresso libero)

6 dicembre – Treviso – presso la Chiesa di San Nicolò (ore 20.00 – ingresso libero)

9 dicembre – Firenze – nella Basilica di Santo Spirito (ore 19.30 – ingresso libero)

10 dicembre – Roma – presso la Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola (ore 18.30 – ingresso libero)

Il tenore Matteo Macchioni sarà accompagnato dalla pianista Mirca Rosciani, il soprano Francesca Tassinari ed il violinista Gennaro Desiderio.

I concerti sono organizzati da Boutique Eventi e promossi da Banca Generali Private insieme a Porsche per le date di Treviso e Roma.

Matteo Macchioni dichiara:

L’idea di esibirmi in un repertorio di musica sacra all’interno delle chiese d’Italia la coltivo da diverso tempo. Grazie al lavoro di Boutique Eventi e al supporto dei partner è stato possibile dar vita a questa idea: poter fare arte e musica in luoghi di culto, poterla proporre gratuitamente dando però un’alta qualità ed eccellenza artistica. Penso che sia qualcosa di bello che le persone ricorderanno. Il prototipo di questo concerto è stato realizzato lo scorso anno a Carpi, con altissima partecipazione. Quest’anno ampliamo gli orizzonti a varie città italiane e ne sono molto felice.

Francesca Tassinari, soprano, dichiara:

Sono molto entusiasta di partecipare a questo bellissimo progetto. Siamo una formazione affiatata; sono sicura che questo tour italiano porterà molte soddisfazioni e piacerà moltissimo al pubblico. Grazie a Boutique Eventi per avermi coinvolto. I miei interventi musicali riguarderanno brani solistici come, ad esempio, l’Inflammatus et accensus tratto dallo Stabat Mater di Rossini, fino a duetti con il tenore Matteo Macchioni.

Mirca Rosciani, pianoforte, dichiara: