Matteo Amantia, l’inedito presentato dal rocker ad Ora o mai più è “Togliersi di torno”

Matteo Amantia – Togliersi di torno: testo e significato del singolo inedito presentato alla finale di Ora o mai più.

Sabato 1° marzo si è concluso il viaggio di Ora o mai più, il format ideato anche da Carlo Conti, che – almeno sulla carta – ha lo scopo di dare una nuova possibilità ad artisti che in passato hanno realizzato una o più hit, ma che, per scelte sbagliate o imprevisti della vita, sembrano aver perso il treno del successo.

Uno degli artisti in gara che si è contraddistinto per la sua grinta roc è sicuramente il leader degli Sugarfree, Matteo Amantia (trovate qui la sua storia).

matteo amantia – togliersi di torno: testo e significato del brano

Il brano, ovviamente di matrice rock, è stato scritto da Matteo Amantia, Iacono e Legato.

La canzone parla della disillusione verso la società moderna, in cui tutti sembrano connessi ma in realtà sono distanti e falsamente vicini. Il protagonista si sente perso in un mondo che appare come un circo di apparenze e superficialità, e desidera evadere, lasciarsi tutto alle spalle e vivere esperienze autentiche.

Il ritornello esprime questo desiderio di libertà attraverso l’idea di viaggiare, scoprire il mondo e allontanarsi dalle malelingue e dalle convenzioni sociali. È un invito a lasciarsi andare, rompere gli schemi e cercare un senso più profondo nella vita.

Mentre è un anno

Che rifletto

La mia vita in mano

C’è qualcosa che mi turba

Che mi sembra strano

guarda se ti vedi

Siamo tutti collegati

All’apparenza tutti colti

Tutti amici cari

Ah ah

Non so cosa è vero e che invece no

Mi sembra un circo e non voglio starci neanche un po’

E tu che senti tutto questo proprio come me

Hai voglia di qualcosa ma non sai che cosa è

Quindi dimmi cos’è che ci resta ancora

Girare il mondo

E togliersi di torno

Dimmi perché non lasciarsi andare

Buttando via malelingue e compagnia

E sai che c’è

Si potrebbe andare

Prima in Marocco

E poi nel mio collo

È già tardi

Il tempo passa

E non ce ne accorgiamo

È lei l’amica virtuale

Che ci parla da una mano

Gioca, parla, vedi

Siamo troppo impegnati

Con mille volti

Tutti quanti

Tutti amici cari

Non so cosa è bene e cosa no

Mi sembra un circo e non voglio starci neanche un po’

E tu che senti tutto questo proprio come me

Hai voglia di qualcosa ma non sai che cosa è

Quindi dimmi cos’è che ci resta ancora

Girare il mondo

E togliersi di torno

Dimmi perché non lasciarsi andare

Buttando via malelingue e compagnia

E sai che c’è

Si potrebbe andare

Prima in Marocco

E poi ancora nel mio collo

Quindi dimmi cos’è che ci resta ancora

Girare il mondo

E togliersi di torno

Ma una ragione ce l’ho

Lasciarmi tutto alle spalle

Fare di tutto per non dormire mai

Quindi dimmi cos’è che ci resta ancora

Girare il mondo

E togliersi di torno

Dimmi perché non lasciarsi andare

Buttando via malelingue e compagnia

E sai che c’è

Si potrebbe andare

Prima in Marocco

E poi ancora nel mio collo

Quindi dimmi cos’è che ci resta ancora

Girare il mondo

E togliersi di torno

E sai che c’è

Si potrebbe andare

Prima in Marocco

E poi ancora nel mio collo

Quindi dimmi cos’è che ci resta ancora

Girare il mondo

E togliersi di torno