6 Marzo 2026
Lorenza Ferraro
Matteo Alieno torna con “Stare al Mondo”: un disco per chi si sente fuori posto nel caos della vita

Tra testi intimi e sonorità analogiche, l’artista trasforma il senso di smarrimento in un diario musicale generazionale

Matteo Alieno nuovo album Stare al Mondo
In uscita venerdì 27 marzo per Honiro / Island Records (Universal Music Italiaqui il pre-save), Stare al Mondo è il nuovo album di Matteo Alieno, che torna un disco dedicato a tutte le persone come lui, disorientate e spaesate nel caos della vita, che non smettono mai di cercare il proprio posto nel mondo, scontrandosi con una realtà che li ostacola e li fa sentire in colpa per essere “diversi”. Ma poi, la diversità non è forse una fonte di ricchezza?

Ecco, il disco è pieno di domande come questa: domande che non pretendono di trovare risposte definitive o universali, ma che chiedono di essere formulare, ascoltate e interiorizzate. Perché? Per imparare ad accettare il mondo che ci circonda e noi stessi, smettendo di inseguire un obiettivo e di rincorrere un sogno o un senso inculcato da altri. Di fatto, solo così riusciremo a trovare il nostro modo di crescere, amare, soffrire… insomma, il nostro modo di stare al mondo e di abitare il nostro tempo.

LO “STARE AL MONDO” DI MATTEO ALIENO

Con Stare al Mondo Matteo Alieno ci consegna un diario in cui, pagina dopo pagina, racconta e affronta con coraggio e a cuore aperto il viaggio più complesso e faticoso di tutti, quello della vita.

Per farlo trova rifugio nella scrittura, con testi intimi e immediati, ironici e malinconici, a tratti strazianti, che si fondono a un sound completamente suonato, umano e analogico: un pop d’autore che affonda le sue radici nell’immaginario italiano e internazionale degli Anni ’70, per poi avvicinarsi al mondo indie rock britannico, dando vita a canzoni esistenzialiste.

Ma non è tutto! Nel disco si respira infatti anche l’amore per la musica, quella fatta insieme, divertendosi. Ed è proprio a questo proposito che non possiamo non citare Luca Caruso, con cui Matteo ha lavorato a Londra – dove Stare al Mondo è nato e cresciuto – e che ha prodotto, in gran parte suonato e co-scritto tre tracce del disco, contribuendo in modo determinante a costruire un sound vario e ricco, ma coeso e sempre coerente con se stesso.

Matteo Alieno Cover Stare al Mondo

Foto di Benedetta Pionati, Direzione Creativa di Tommaso Arnaldi

L’album verrà presentato per la prima volta dal vivo in occasione di due speciali date live, in porgramma mercoledì 29 aprile al Monk di Roma e giovedì 7 maggio all’Arci Bellezza di Milano (qui le prevendite).

Foto di copertina a cura di Benedetta Pionati

