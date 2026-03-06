Matteo Alieno torna con “Stare al Mondo”: un disco per chi si sente fuori posto nel caos della vita

In uscita venerdì 27 marzo per Honiro / Island Records (Universal Music Italia – qui il pre-save), Stare al Mondo è il nuovo album di Matteo Alieno, che torna un disco dedicato a tutte le persone come lui, disorientate e spaesate nel caos della vita, che non smettono mai di cercare il proprio posto nel mondo, scontrandosi con una realtà che li ostacola e li fa sentire in colpa per essere “diversi”. Ma poi, la diversità non è forse una fonte di ricchezza?

Ecco, il disco è pieno di domande come questa: domande che non pretendono di trovare risposte definitive o universali, ma che chiedono di essere formulare, ascoltate e interiorizzate. Perché? Per imparare ad accettare il mondo che ci circonda e noi stessi, smettendo di inseguire un obiettivo e di rincorrere un sogno o un senso inculcato da altri. Di fatto, solo così riusciremo a trovare il nostro modo di crescere, amare, soffrire… insomma, il nostro modo di stare al mondo e di abitare il nostro tempo.

LO “STARE AL MONDO” DI MATTEO ALIENO

Con Stare al Mondo Matteo Alieno ci consegna un diario in cui, pagina dopo pagina, racconta e affronta con coraggio e a cuore aperto il viaggio più complesso e faticoso di tutti, quello della vita.

Per farlo trova rifugio nella scrittura, con testi intimi e immediati, ironici e malinconici, a tratti strazianti, che si fondono a un sound completamente suonato, umano e analogico: un pop d’autore che affonda le sue radici nell’immaginario italiano e internazionale degli Anni ’70, per poi avvicinarsi al mondo indie rock britannico, dando vita a canzoni esistenzialiste.

Ma non è tutto! Nel disco si respira infatti anche l’amore per la musica, quella fatta insieme, divertendosi. Ed è proprio a questo proposito che non possiamo non citare Luca Caruso, con cui Matteo ha lavorato a Londra – dove Stare al Mondo è nato e cresciuto – e che ha prodotto, in gran parte suonato e co-scritto tre tracce del disco, contribuendo in modo determinante a costruire un sound vario e ricco, ma coeso e sempre coerente con se stesso.

L’album verrà presentato per la prima volta dal vivo in occasione di due speciali date live, in porgramma mercoledì 29 aprile al Monk di Roma e giovedì 7 maggio all’Arci Bellezza di Milano (qui le prevendite).

Foto di copertina a cura di Benedetta Pionati