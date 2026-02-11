Matteo Alieno: il brano “Spalle” è un romantico omaggio all’amore

Spalle è il nuovo singolo di Matteo Alieno, negli store digitali dal 6 febbraio 2026 per Honiro / Island Records (Universal Music Italia). Il brano anticipa la pubblicazione dell’album, prevista per la prossima primavera.
Spalle è un pezzo intimo e poetico. Matteo Alieno lo presenta così: “parla di quello che oggi penso sia l’amore: guardarsi le spalle, distrarsi dal mondo pericolosissimo in cui ci troviamo. È chiudersi gli occhi, addormentarsi”.
La canzone è un ringraziamento a chi ci protegge, ci fa scudo, ci aiuta e rassicura quando ne abbiamo bisogno, e sa restare anche nei momenti difficili. Il brano è dedicato a chi ci permette di ritrovare la leggerezza nel vivere, nonostante i grandi e piccoli problemi della quotidianità. Si tratta di un atto di gratitudine per chi sta dietro e mai davanti. Perché quando si decide di guardare le spalle a qualcuno, si è consapevoli che forse la persona che si sceglie di proteggere non saprà mai di questo gesto. E questo lo trasforma in un atto d’amore disinteressato e volontario, semplice ma nascosto. Proprio per questo, diventa qualcosa di ancora più speciale e prezioso.
Spalle è una ballad romantica, immediata e toccante. Sotto il profilo musicale, il brano omaggia la musica inglese tanto amata dall’artista e da Luca Caruso, co-autore e co-produttore.
Con questo singolo, Matteo Alieno svela un’altra sfaccettatura della sua anima. Dopo il liberatorio grido di Per la nostra età, la scanzonata e malinconica storia d’amicizia di Piselli, e l’impacciato desiderio di liberarsi da pressioni e aspettative in Ansia, l’artista si mette nuovamente a nudo con coraggio e trasparenza.
Spalle è l’ultima anticipazione dell’album di Matteo Alieno, che sarà presentato live in due date speciali: mercoledì 29 aprile al Monk a Roma; e giovedì 7 maggio all’Arci Bellezza a Milano.
Matteo Alieno, il testo di “Spalle”
Scritto da Matteo Alieno – Luca Caruso
Prodotto da Matteo Alieno – Luca Caruso
Mixato da Luca Caruso
Master di RedRedPaw Mastering
Rido ma mi trattengo
Perché in questo momento
Forse sono contento
Io la vita la aspetto
Ma così me la perdo
Passa senza di me
Tranne quando parlo con te
Mi distrai
Come fai?
Tu
Che mi nascondi
Tutti i mostri
E mi guardi le spalle
Nei brutti momenti
Mi chiudi gli occhi
Mi addormenti
Piangi però ti copri
Perché in questi giorni
Forse siamo contenti
Le nostre vite pesanti
Non appena le guardi
Ti serve un caffè
Ma che merda che è
Mi distrai
Come fai
Tu
Che mi nascondi
Tutti i mostri
E mi guardi le spalle
Nei brutti momenti
Mi chiudi gli occhi
Mi addormenti
Vorrei restare
Con te
Per sempre anche se
Non esiste
Cover: foto di Benedetta Pionati