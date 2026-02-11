Matteo Alieno: il brano “Spalle” è un romantico omaggio all’amore

Spalle è il nuovo singolo di Matteo Alieno, negli store digitali dal 6 febbraio 2026 per Honiro / Island Records (Universal Music Italia). Il brano anticipa la pubblicazione dell’album, prevista per la prossima primavera.

Spalle è un pezzo intimo e poetico. Matteo Alieno lo presenta così: “parla di quello che oggi penso sia l’amore: guardarsi le spalle, distrarsi dal mondo pericolosissimo in cui ci troviamo. È chiudersi gli occhi, addormentarsi”.

La canzone è un ringraziamento a chi ci protegge, ci fa scudo, ci aiuta e rassicura quando ne abbiamo bisogno, e sa restare anche nei momenti difficili. Il brano è dedicato a chi ci permette di ritrovare la leggerezza nel vivere, nonostante i grandi e piccoli problemi della quotidianità. Si tratta di un atto di gratitudine per chi sta dietro e mai davanti. Perché quando si decide di guardare le spalle a qualcuno, si è consapevoli che forse la persona che si sceglie di proteggere non saprà mai di questo gesto. E questo lo trasforma in un atto d’amore disinteressato e volontario, semplice ma nascosto. Proprio per questo, diventa qualcosa di ancora più speciale e prezioso.

Spalle è una ballad romantica, immediata e toccante. Sotto il profilo musicale, il brano omaggia la musica inglese tanto amata dall’artista e da Luca Caruso, co-autore e co-produttore.

Con questo singolo, Matteo Alieno svela un’altra sfaccettatura della sua anima. Dopo il liberatorio grido di Per la nostra età, la scanzonata e malinconica storia d’amicizia di Piselli, e l’impacciato desiderio di liberarsi da pressioni e aspettative in Ansia, l’artista si mette nuovamente a nudo con coraggio e trasparenza.

Spalle è l’ultima anticipazione dell’album di Matteo Alieno, che sarà presentato live in due date speciali: mercoledì 29 aprile al Monk a Roma; e giovedì 7 maggio all’Arci Bellezza a Milano.

Matteo Alieno, il testo di “Spalle”

Scritto da Matteo Alieno – Luca Caruso

Prodotto da Matteo Alieno – Luca Caruso

Mixato da Luca Caruso

Master di RedRedPaw Mastering

Rido ma mi trattengo

Perché in questo momento

Forse sono contento

Io la vita la aspetto

Ma così me la perdo

Passa senza di me

Tranne quando parlo con te

Mi distrai

Come fai?

Tu

Che mi nascondi

Tutti i mostri

E mi guardi le spalle

Nei brutti momenti

Mi chiudi gli occhi

Mi addormenti

Piangi però ti copri

Perché in questi giorni

Forse siamo contenti

Le nostre vite pesanti

Non appena le guardi

Ti serve un caffè

Ma che merda che è

Mi distrai

Come fai

Tu

Che mi nascondi

Tutti i mostri

E mi guardi le spalle

Nei brutti momenti

Mi chiudi gli occhi

Mi addormenti

Vorrei restare

Con te

Per sempre anche se

Non esiste

Cover: foto di Benedetta Pionati