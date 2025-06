Matteo Alieno torna con una confessione a cuore aperto in cui dà voce alla sua “Ansia”

Matteo Alieno, Ansia: significato del testo del nuovo singolo.

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 27 giugno per Honiro / Island Records (Universal Music Italia), Ansia è il nuovo singolo di Matteo Alieno, che torna con una canzone che cerca di scacciare un’emozione che troppo spesso pervade e schiaccia le nostre vita, con l’obiettivo di riconquistare leggerezza e libertà e di essere finalmente felici di ciò che siamo.

La voce di Matteo Alieno diventa così una voce con cui praticare l’accanto, sentendosi vicini, ognuno nella propria imperfezione, e proteggendosi l’un l’altro da tutta questa ansia, sempre più difficile da affrontare.

CHE SUONO HA L’ANSIA?

In questo brano emerge, ancora una volta, lo spiccato gusto musicale del cantautore, produttore e polistrumentista romano, che guarda ad artisti del calibro dei Beatles o di Brian Wilson, senza lasciarsi però travolgere da trend o stagioni musicali, rincorrendo piuttosto un’idea di musica caleidoscopica e mai banale, come dimostra la scelta di affidare i cori dell’inciso alle voci dei bambini, registrati nelle scuole medie che Matteo stesso ha frequentato da piccolo.

D’altronde, chi meglio di loro può “prendersi gioco” degli “sbattimenti” quotidiani dei più grandi e di quell’ansia che mette l’ansia?

MATTEO ALIENO, “ANSIA”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

Il brano dà voce al bisogno di divincolarsi dalle aspettative del mondo che ci circonda, che spesso non coincidono – anzi, sono in netto contrasto – con i nostri desideri.

Ansia si trasforma così in una confessione a cuore aperto, a tratti quasi fantozziana nella sua amara, goffa e toccante ammissione di inadeguatezza, d’incapacità a gestire la pressione di un sistema ostinatamente basato sulla performance.

Al tempo stesso, però, il brano vuole rivendicare una certa esigenza di libertà, di prendersi il proprio tempo e il proprio spazio, di non sentirsi costretti ad accelerare o a raggiungere vette a cui, forse, neanche si ambisce.

TESTO DEL BRANO

Abbassa la musica

Spaccati in testa la chitarra elettrica

Che bella la classifica

La serie A serie A serie A

Fammi una faccia trap

Ma sai che non dimostri mica la tua età

Sbavi sui miti delle popstar

Della serie A serie A serie A

Smettila

Mi metti la

Mi metti la

Mi metti l’ansia

Tutta questa esagerata ansia

Alla fine è così che va

Prima c’erano le band adesso le gang

Eh già

La gente si dimentica

In Italia in Italia in Italia

Bastava una canzone per proteggersi

Ci vuole una pistola per difendersi

Si stava meglio quando si stava così e così

In Italia in Italia

Smettila

Non mi interessa

Mi metti l’ansia

Mi metti l’ansia

Tutta questa esagerata ansia

Vogliamo suonare

Fare l’amore

Vogliamo una vita un po’ come ci pare

Vogliamo provare

Vogliamo giocare

Vogliamo capire

Vogliamo suonare

Fare l’amore

Vogliamo una vita come cazzo ci pare

Vogliamo provare

Vogliamo giocare

Non volete capire

Tutta questa esagerata ansia

E l’ansia a me mi mette l’ansia

Vogliamo suonare

Fare l’amore

Vogliamo una vita un po’ ci pare

Vogliamo provare

Vogliamo suonare

Fare l’amore

Vogliamo una vita come cazzo ci pare

Vogliamo provare

Vogliamo giocare

Non volete capire

Tutta questa esagerata ansia

Foto di copertina a cura di Benedetta Pionati