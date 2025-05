Matteo Alieno ci regala la fotografia di un’amicizia fraterna nel nuovo singolo “Piselli”

Matteo Alieno, Piselli: significato del testo del nuovo singolo del cantautore

Si intitola Piselli il nuovo singolo di Matteo Alieno in uscita venerdì 30 maggio per Honiro / Island Records / Universal Music Italia. È già disponibile per il pre-save cliccando QUI.

Il pezzo arriva dopo il graffiante grido punk rock di Per la nostra età e la morbida ma penetrante ballad Chi Vince Che Vince? e si tratta di un brano scanzonato e malinconico che apre un nuovo capitolo del suo personale romanzo di formazione.

Scritto e prodotto dallo stesso Matteo Alieno e da Luca Caruso, il singolo regala delle immagini di spaccati di vita che si possono visualizzare chiaramente nel testo. Si tratta di una fotografia precisa di un tempo di cui vediamo subito sfumature, luoghi, contorni e protagonisti, che possiamo essere tutti noi, oggi come vent’anni fa.

Piselli riflette perfettamente la poetica del cantautore, come sempre contraddistinta dal suo tratto pungente e tenero, leggero e ironico allo stesso tempo, capace di mettere nero su bianco un’emozione.

Musicalmente, c’è il pianoforte che è al centro del brano, nel quale si rincorrono giochi e melodie, a cavallo tra Banana Republic ed Elton John.

MATTEO ALIENO, “PISELLI”: SIGNIFICATO DEL TESTO

Piselli è un brano scanzonato e malinconico che racconta una storia di amicizia fraterna, una di quelle autentiche senza doppi fini e rivalità, che apre una nuova pagina del suo diario intimo: una foto istantanea colorata e al tempo stesso velata dal filtro della nostalgia per qualcosa che passa velocemente e non torna più.

«Questo pezzo l’ho scritto pensando a Gustavo, un mio amico vero. Dico “vero” perché ci siamo sempre voluti bene senza esserci utili, siamo amici e basta, e questa penso sia una cosa importantissima. Amo questa canzone anche per il finale barocco scritto da Luca (Caruso): è un mago, non so come abbia fatto a partorire questa follia, volevamo solo ispirarci a In My Life dei Beatles e ci è partita la mano».

MATTEO ALIENO, “PISELLI”: TESTO DEL BRANO

Se tocchi il mondo a piedi nudi,

Sicuro avrai le verruche

Quanto sono alti questi muri,

E noi siamo lenti come lumache

Un peso è più leggero, se ce l’hanno anche gli altri

Speriamo che cade un meteorite,

Che spazza via i pensieri più brutti,

Come un bambino che schiaccia le formiche

Vivere non è una visita medica

Sediamoci sopra una tegola

Guarda che non c’è una regola

Per stare bene, quando ti pare

Voglio perdere tempo con te

Non ci serviamo a niente

Ecco perché ti frequento,

Mi fai contento, anche se non sei perfetto

Esserti amico non è un investimento

Non m’importa se sei pesante

O se hai il pisello più grande dentro le mutande

Quello che pensi è davvero importante

I maschi non si fanno certe domande

Oggi mi manca da morire,

Quando giocavamo in cortile

Con la palla appena gonfiata,

Che ogni volta finiva nelle ortiche

Con te non so mai che ore sono,

E se lo sapessi vorrei fosse ancora presto

Ti voglio bene lo stesso,

anche se sei un cretino,

Scemo, coglione, testa di cazzo… stronzo!

Voglio perdere tempo con te

Non ci serviamo a niente

Ecco perché ti frequento,

Mi fai contento anche se non sei perfetto

Esserti amico non è un investimento

Foto a cura di Benedetta Pionati