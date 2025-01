Matteo Alieno torna con un inno generazionale… “Per la nostra età” è il primo singolo della nuova collaborazione con Island

Matteo Alieno, testo e significato di Per la nostra età, brano che segna l’inizio di una nuova collaborazione dell’artista Honiro con Island Records/Universal.

Il cantautore che il grande pubblico ha potuto conoscere nell’edizione 2023 di X Factor dopo aver pubblicato nel 2024 un singolo, Normale, prodotto da Motta e aver aperto il concerto di Gazzelle al Palalottomatica di Roma, apre il 2025 con una nuova uscita.

Matteo Alieno per la nostra età significato del brano

Brano di matrice punk rock con un ritornello accattivante, Per la nostra età è una di quelle canzoni che vuole essere un inno generazionale, intimo ma universale, dolce ma sofferto. Un brano dolorosamente sincero dettato da un’urgenza interiore che si fa spinta propulsiva.

Prodotto a Londra a quattro mani con Luca Caruso – musicista che ha collaborato con nomi come Rick Rubin e Lewis Capaldi e attualmente suona con Beabadoobee, Per la nostra età è il primo passo del nuovo percorso musicale insieme ad Island Records del cantautore, produttore e polistrumentista.

La canzone viene definita come un grido che rimbomba tra i muri di una cameretta coi poster dei cantanti e il disordine che regna ovunque, che urla la frenesia di scappare senza sapere dove, per non perdersi nulla di quella immensa, faticosa, straordinaria avventura che è essere giovani.

“Mi sono un po’ stufato di quel che vedo attorno. Solo meme, star, playlist.” racconta Matteo Alieno. “Mi sembra che tanti e tante della mia età inizino a essere stanchi, ma senza rabbia. Semplicemente è come se quel mondo stia smettendo di essere interessante, ammesso che lo sia stato. Non vogliamo più sentirci ingombranti. Vogliamo la verità, come l’hanno sempre voluta tutti. E anche io la sto cercando.”

Il video che accompagna il singolo è diretto da Sophie Vroom ed è ambientato nella metropolitana di Londra, racconta per immagini quello di cui, in fin dei conti, parla anche la canzone: quel momento in cui ci si accorge che non si può vivere per sempre e che i migliori anni della vita non si possono sprecare.

“La felicità è una questione di libertà e abbiamo scelto queste tre ragazze per trasmetterlo“, conclude Matteo Alieno. Tre amiche che se ne fregano di essere in metro da sole e per una volta vivono con leggerezza in questo mondo che le vorrebbe diverse.

Matteo alieno per la nostra età testo

Con quel sorriso che hai

Si vede che vuoi scappare

Ma non puoi scappare

O almeno non sai dove

Con quegli occhi che hai

Vuoi ripartire in prima elementare

Ti vuoi annoiare

Bere e vomitare

Sembrare la canzone

Di una generazione

Dormire in un furgone

Per la nostra età

Che se ne va

Via

Stai ferma

Per la nostra età

Che non aspetta

E ci lascia

Col culo bello che hai

Non sai come ti vuoi vestire

Ti da fastidio farti vedere

Ma non ti vuoi più vergognare

E Caschi

E ti devasti

Però non si può morire stavolta

Stanno per buttare una bomba

Mi sorridi e mangi una gomma

Sembrare una canzone

Credere all’amore

Ci si può provare

Per la nostra età

Che se ne va

Via

Stai ferma

Per la nostra età

Che non aspetta

E ci lascia

Già

A pezzi nei migliori anni

Già

Momenti che diventano ricordi

Già pazzi

Nei migliori anni

Già

Momenti

Che diventano ricordi