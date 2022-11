Massimo Ranieri: guida all’ascolto dell’album “Tutti i sogni ancora in volo”. Tra gli autori anche Giuliano Sangiorgi, Ivano Fossati e Gianni Togni

Massimo Ranieri autori e guida all’ascolto del nuovo album, Tutti i sogni ancora in volo, fuori da venerdì 18 novembre per Ra.Ma 2000 International / Ada Music Italy.

Il progetto, disponibile in CD e vinile 180 gr. con due edizioni numerate e limitate, rosso e blu, è il primo disco, dopo quello del 1997, che contiene brani inediti scritti per Massimo Ranieri da alcuni grandi cantautori e autori italiani tra i quali: Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Pacifico, Giuliano Sangiorgi, Gianni Togni e Franco Fasano, Giuliano Baldassi, Gerardo Di Lella, Fabio Ilacqua e i fratelli Carlo e Niccolò Verrienti.

L’album è frutto della consolidata collaborazione con Gino Vannelli, interprete, compositore e produttore di origine italiana che, dopo aver realizzato il precedente lavoro di Massimo Ranieri Qui e adesso pubblicato nel 2020, ha prodotto e curato gli arrangiamenti anche di questo disco.

Ecco come racconta il rapporto con il Produttore Massimo Ranieri:

“Questo è il secondo album nato dalla collaborazione con Gino Vannelli, uno dei più grandi artisti conosciuti da sempre. Ho scelto ancora lui perché si è instaurato tra noi un rapporto sincero e profondo di amicizia e d’affetto e questo mi ha spinto a lavorare ancora insieme.

Quando l’ho chiamato si è reso subito disponibile ed è iniziata la nostra avventura in sala d’incisione che si è interrotta solo per un periodo a causa della pandemia, ma poi ripresa con lo stesso entusiasmo perché credevamo e crediamo nei brani scelti. Sono canzoni di importanti cantautori come: Ivano Fossati, Giuliano Sangiorgi, Pino Donaggio, Pacifico, Bruno Lauzi… sono molto belle e quindi ci hanno spinto a lavorare ancora meglio.

Siamo pronti per l’uscita di quest’album portato a termine con grandi peripezie lavorando di notte tra Roma e Portland con grande entusiasmo e gioia infinita e sicuramente seguiranno altre collaborazioni: non finirò mai di ringraziarlo proprio per questa amicizia profonda e grande stima che ci lega.

Ma vale la pena fare nottate intere per realizzare un progetto nel quale ci credi?. E io ci credo molto.

Evviva la musica”