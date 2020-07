Masamasa: “Devi Morire” è il singolo che anticipa l’uscita dell’album

Devi morire è il nuovo singolo di Masamasa.

Il singolo, in uscita per Sei la mia vita (collettivo di cui è membro e fondatore, insieme a Barracano e il producer simoo) anticipa l’album d’esordio in uscita entro fine anno.

Devi morire segue ai brani già lanciati nei mesi scorsi, Non lo farei mai (prodotto da simoo e maiole), Solo con te e Timidezza. Un breve assaggio dell’album.

Masamasa commenta così il nuovo singolo:

“‘Devi morire’ è un blues sfacciato e, allo stesso tempo, leggero. È una dichiarazione di guerra ad una lei che mi ha fatto passare di tutto, l’insieme di tutti i pensieri che si fanno quando si stringono i denti e si inspira per mantenere la calma. È la libertà di lasciarsi e di tornare a dedicarsi a sé.”

MASAMASA – Biografia

Masamasa, nome d’arte di Federico De Nicola, si approccia alla musica sin dall’età di dodici anni.

Ha all’attivo un EP Ostbahnof (rilasciato e prodotto assieme a simoo, producer conterraneo) e tre singoli pubblicati a inizio 2018: Friendly, Contento e TIPAINDIE, con cui ha ottenuto ottimi riscontri dal pubblico e dalla critica.

E’ riuscito a raggiungere la top 5 nella playlist Viral 50 Italia su Spotify.

Nell’estate dello stesso anno ha intrapreso un primo piccolo tour passando per i migliori festival italiani tra cui il Mi Ami Festival, l’Home Festival e l’Eleva Festival riscuotendo grande successo.

Dopo il tour estivo pubblica IO&TRE, una playlist che racchiude tre nuovi singoli: Noi, Bilancia e Magnifico.

Tre momenti della giornata differenti per tre brani realizzati in tre momenti diversi della vita di Masamasa, che inquadrano ciascuno a proprio modo molteplici sfaccettature del suo stile.

Il 2019 vede l’uscita di due singoli, Tutto di te e Tangenziale ed in parallelo un tour che lo vede esibirsi prima in diversi locali e dopo calcare alcuni delle venue e dei festival estivi più importanti del momento, come Rock in Roma, Home Festival, Woodoo Fest e Noisy Naples Fest.

Masamasa fa parte del collettivo SEI LA MIA VITA, di cui è anche fondatore insieme a Barracano e il producer simoo.