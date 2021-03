Martino Iacchetti con Il Moro lancia “Filo di Luce” contro i disturbi dell’ansia

Filo di Luce è il nuovo singolo che Martino Iacchetti pubblica insieme alla sua band Il Moro. Il brano, disponibile negli store dal 26 marzo 2021, parla del delicato tema della lotta contro i disturbi dell’ansia.

Il singolo, prodotto da Marco Ulcigrai, è stato scritto con Daniele Ferrazzi e Mattia Foglia, componenti della precedente formazione della band. Il brano esce con il sostegno della Lidap (Lega Italiana contro i disturbi d’ansia, agorafobia ed attacchi di panico) e dell’Organizzazione di Volontariato Amici della Mente (associazione no-profit per la tutela della salute mentale, istituita all’interno del Centro per la cura dei disturbi da attacchi di panico con e senza agorafobia presso l’ASST Fatebenefratelli-Sacco – Presidio ospedaliero Luigi Sacco di Milano.

Filo di Luce ha come tema centrale la lotta quotidiana contro i disturbi dell’ansia, molto diffusi nella società odierna ma allo stesso tempo spesso nascosti. In un momento storico in cui la mancanza di socialità e la totale incertezza sul futuro hanno completamente sconvolto la vita delle persone, queste serie problematiche possono amplificarsi e diventare difficili da controllare. La canzone descrive in modo poetico ed evocativo le sensazioni e le paure scatenate dall’ansia e dal panico. Esprime poi con crudezza quella ricerca di luce e di respiro che porta ad un limbo di stati d’animo, mettendo a contatto con i lati più oscuri e sconosciuti della mente.

Martino Iacchetti rivela i suoi problemi con l’ansia

“Soffrendo di ansia in prima persona, ho sempre cercato di descrivere questo mondo attraverso le canzoni e non è stato mai facile farlo” – racconta Martino Iacchetti – “Questo filo di luce è quello spiraglio a cui cerco di tenermi aggrappato quando intorno non vedo più altro, quando ho paura di non riuscire più a respirare, quando il cuore batte così forte che sembra esplodermi nel petto“.

Il frontman de Il Moro prosegue: “L’ansia non è un’amica, ma in qualche modo ti accompagna, è lì con te. Bisogna cercare di riconoscerla e non averne vergogna, ma non è per nulla semplice. Si può combattere, attraverso la terapia e la consapevolezza. Cantarla, suonarla, ascoltarla mi sta aiutando e spero che in qualche modo possa porgere una mano a chi ne soffre insieme a me. Teniamo tantissimo a questo pezzo, farlo uscire in questo momento storico per noi ha un enorme significato. A tutti quelli che non si lasciano stare, a tutti quelli che ci combattono ogni giorno vogliamo dire: non siete soli, parlatene, piangetene, ridetene, cantateci sopra!”.

Filo di Luce aiuta ad affrontare l’ansia con la condivisione

La Lidap, attraverso le parole di Alessandra Giordani, ha espresso il proprio apprezzamento per il progetto de Il Moro: “Da molti anni ci occupiamo dei disturbi legati all’ansia e attacchi di panico, sappiamo molto bene quanto sia difficile riuscire a parlarne, per questo promuoviamo gruppi di auto-mutuo-aiuto dove le persone possano confrontarsi con altri che hanno o hanno avuto lo stesso problema. La musica è da sempre un importante sostegno per far uscire le nostre emozioni“.

Su Filo di Luce, dice: “La canzone descrive molto bene quello che succede durante un attacco di ansia o panico e la necessità di avere un filo di luce a cui aggrapparci. La solitudine è la migliore amica dell’ansia, ti imprigiona e ti toglie il respiro, ma una mano amica può aiutarti a riveder le stelle. Oggi più che mai c’è bisogno di condivisione, non importa con che modalità, l’importante è parlarne. Anche le paure più profonde, condivise con gli altri, fanno meno paura. Ringraziamo Il Moro per questo progetto e per il coraggio di affrontare argomenti così impegnativi”.

Anche il dott. Gabriele Catania, psicologo e fondatore di Amici della mente, sottolinea il valore dell’iniziativa: “C’è un filo di luce che lega la sofferenza, l’inquietudine, la paura delle persone affette dal panico: il filo della memoria e della consapevolezza di sé stessi. Il Moro, in questo testo, ci fa capire come seguirlo per trovare la via della guarigione”.

Il Moro e l’impegno di sensibilizzazione attraverso la musica

La band Il Moro non è nuova al tentativo di sensibilizzare il pubblico su temi importanti attraverso la propria musica, raccontando esperienze personali che appartengano a un vissuto. Il gruppo è nato nel 2014 grazie all’incontro di Martino Iacchetti con Daniele Ferrazzi (chitarra) e Mattia Foglia (basso). Oggi, è composto da Martino Iacchetti (voce), Tommaso Angelini (chitarra) e Stefano Caniati (batteria e percussioni).

Il debutto nel mondo discografico avviene nel 2015 con il singolo D.O.C., dedicato ai disturbi ossessivo-compulsivi. A gennaio 2016, esce il primo Ep Autoritratto. Nell’estate del 2017, Il Moro pubblica il singolo autoprodotto Elena, una canzone d’amore che parla con semplicità e leggerezza di quanto sia bello e straordinario avere una persona accanto.

Filo di Luce arriva a distanza di pochi mesi dal Non Convenzionale Tour 2020, una serie di concerti tenuti sui balconi e nei giardini di Milano e dintorni a causa dell’impossibilità di suonare dal vivo per la pandemia. Il tour di 15 date è culminato con l’uscita del singolo Nuoteremo in Mare a dicembre 2020.

Il 2 aprile 2021, Il Moro pubblica il videoclip ufficiale di Filo di Luce, che propone una versione live in studio del brano stesso.