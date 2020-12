Il Moro: la band di Martino Iacchetti torna con il singolo “Nuoteremo In Mare”

Dopo l’ottimo riscontro anche mediatico del Non Convenzionale Tour 2020, un itinerario in 12 tappe sui balconi di Milano e dintorni, torna Il Moro, la band capitanata da Martino Iacchetti. Sarà disponibile da martedì 22 dicembre Nuoteremo in mare, il nuovo singolo. Online dallo stesso giorno anche il suggestivo videoclip diretto da Swedish Flamingo Filmmakers.

Il brano, prodotto da Marco Ulcigrai, descrive con straordinaria sensibilità la cruda realtà in cui tutti noi siamo stati catapultati a inizio anno, con cui abbiamo dovuto imparare a convivere.

Ascoltando le parole è inevitabile che emergano in superficie i ricordi di ciascuno sui duri mesi passati, sui giorni scanditi dalla paura, dall’incertezza e dalla stanchezza.

Il messaggio finale è di speranza. Torneremo a scuotere i capelli al vento, a urlare al vuoto, a nuotare in mare in libertà, ad amare chi ci pare.

Nuoteremo in mare viene pubblicato in seguito allo straordinario viaggio che il gruppo ha vissuto in questi mesi attraverso il Non convenzionale Tour 2020. Idea che nasce dall’esperienza che il frontman Martino Iacchetti ha vissuto durante il periodo del primo lockdown. L’artista ogni sera alle 18.00 cantava e suonava sul suo balcone non solo per il pubblico social, connesso in diretta e sempre più numeroso, ma anche per il suo quartiere.

“Mentre ricevevamo messaggi commoventi e di riconoscenza da parte di tutto il pubblico che seguiva questo evento, era anche chiaro quanto tutto ciò ci stesse avvicinando, ci stesse facendo scoprire cose meravigliose l’uno dell’altro.

Siamo stati comunità, ci siamo stretti e la musica è stata la luce che ci ha fatto continuare a camminare in mezzo a tutta quella paura e quell’oscurità. Ci siamo conosciuti, aiutati, alla fine sapevamo i nomi di tutti e ci parlavamo da balcone a balcone e da telefono a telefono come se lo avessimo sempre fatto.

Non ho mai provato delle emozioni così e quando abbiamo deciso di concludere l’esperienza, per diverse ragioni ma non certo per la mancanza di voglia, ho sentito come se un pezzo di me mi fosse stato staccato con un morso.

Mi chiedevano sempre più pezzi scritti da me e li apprezzavano tanto. Abbiamo parlato e ci siamo rimessi in moto appena possibile, per la gente, per tutti e anche per noi, che siamo i primi ad avere bisogno di musica.”