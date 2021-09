“Una bugia” basterebbe a volte a ridarci ancora un attimo di felicità: il nuovo singolo di Martina Grillo

Martina Grillo Una bugia è il nuovo singolo.

La cantautrice si riaffaccia con una canzone che celebra il bisogno di una consolatoria illusione scritta insieme a Sala e Rebecca Palazzolo.

Martina grillo una bugia audio

Una bugia è il suo nuovo singolo, che tra sonorità che attingono a pieno dall’indie minimale e lo-fi molto in voga in questo periodo, parla di quelle persone che non riusciamo a lasciare andare, che hanno lasciato un segno nella nostra anima anche quando sono andate via o vogliono andare via.

E parla di come vorremmo tornare a chiedere ciò che non abbiamo chiesto, a fare ciò che non abbiamo fatto.

Parla di quanto una bugia basterebbe ad alleviare il rimpianto, a ridarci indietro un attimo di felicità.

Chiede ancora un momento Martina Grillo prima che la felicità sfugga definitivamente, prima di accettare la fine.

Il brano è prodotto da rebtheprod e Sala ed è uscito il 22 settembre su tutte le piattaforme digitali per Troppo Record con distribuzione Universal Music.

Dopo gli importanti risultati di Blu, di 4Mura e Sessione Estiva (ne abbiamo già parlato qui), questo nuovo pezzo è un conferma dell’attitudine della cantautrice ventunenne dal linguaggio essenziale ed intimo.

Qui a seguire potete ascoltare il brano di Martina Grillo.