Anteprima video: Martina Grillo usa una fotocamera del 2007 per immortalare la malinconia dell’estate

Oggi su All Music Italia vi presentiamo in anteprima il video di Sessione estiva, nuovo singolo di Martina Grillo uscito nelle scorse settimane per Troppo Records con distribuzione Universal Music Italia un brano che l’artista sintetizza con una frase: “Se avete il sole, non chiudete le tapparelle, fatelo entrare“.

Sessione Estiva nasce a novembre 2019 dopo un’estate piena di tutto. L’artista sdraiata sul letto in cameretta ricorda tutti i momenti estivi, le ansie per gli esami della sessione, la voglia di divertirsi con i suoi amici, il mare e il suo amore estivo.

Una canzone che parla dell’estate e di tutto ciò che porta con sé e ciò che ti lascia: la malinconia di quelle sere che vorresti non finissero mai, e di quei piccoli momenti che speri non finiscano subito, lasciandoti l’amaro in bocca.

Parla di quell’amore estivo difficile da dimenticare perché, per la prima volta o dopo tanto tempo, ti sei sentit* viv* e sai che a settembre tutto tornerà alla sua solita routine e farai di tutto per non dimenticare quei momenti. Allo stesso tempo farai di tutto per non pensarci.

Sessione Estiva è la malinconia dell’estate.

Il brano è stato prodotto da rebtheprod e Sala.

MARTINA GRILLO SESSIONE ESTIVA IL VIDEO

Ecco come ci racconta il videoclip Martina:

“Il video nasce letteralmente dal nulla. Un giorno la mia amica ha ritrovato a casa una vecchia fotocamera del 2007 e abbiamo scoperto che si potevano fare anche i video, con una pessima risoluzione ma si potevano fare. Così abbiamo cominciato a riprenderla e da lì è nata l’idea del videoclip. Sono i miei ultimi mesi riassunti in pochissimi minuti. Ci siamo divertiti tantissimo.“

A seguire il videoclip in anteprima oggi sul nostro sito. Questi i credits:

Author: Martina Grillo

Regista: Martina Grillo, Alessia Cipriani

Attori: Irene Sartori Di Borgoricco

Montaggio: Giuseppe Trovato, Martina Grillo