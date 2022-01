Martina Grillo parla della friendzone in “Se sono uno sbaglio”

Martina Grillo lancia il nuovo singolo Se sono uno sbaglio, negli store digitali dal 14 gennaio 2022. Il brano segue a Una bugia, che è rimasto oltre due mesi nella playlist editoriale Nuovo indie Italiano di Amazon Music.

Se sono uno sbaglio è nata per puro caso a marzo 2021. E’ una canzone uscita per il bisogno di dire qualcosa ad una persona precisa. Il brano affronta il tema della friendzone e del dolore che un amore non corrisposto – perché magari camuffato da amicizia – può procurare. Spesso si cerca di mascherare il sentimento che si prova, sotto forma di amicizia. Si arriva a pensare che certe cose le hai provate solo tu, ma non è vero perché quesi sentimenti sono condivisi.

Se sono uno sbaglio parla di qualcosa che si rompe con la speranza di aggiustarsi. Parla di un amore che hai sentito solo tu. Parla del fatto che hai toccato la neve senza rendertene conto e, ricordando tutto, stai male. Perché hai sempre la speranza che quella persona possa tornare e capire che non siete soltanto amici come lei dice.

La produzione è stata curata da rebtheprod e Sala. Le sonorità sono quelle proprie dell’indie, con quel tocco lo-fi che caratterizza il nuovo sound di Martina Grillo.

Se sono uno sbaglio testo e audio

Siamo soltanto amici lo sai pure tu

Intanto sto affogando dentro il Malibu

E non ti ho mai capito

Ma togli quel vestito

La vita è una giostra ed io sto appesa ad un filo

Due tagli e mi guardo mentre io sorrido

Ci cado di faccia dentro questo schifo

Che non ho mai capito

E se sono un rimpiazzo io ti giuro che non mi incazzo

Ma non posso stare ad aspettare un miracolo tipo Natale

E non mi merito di averti qui,come non ti meriti di avermi lì

Mi dici che è colpa mia questa nostra piccola bugia

Sai che la notte non dorme e non ti levi di torno

E che se sono uno sbaglio poi mi metto di lato

Dai ti ricordi le sere a fumare e a bere

Mi ricordi la neve

Siamo soltanto amici come dici tu

Intanto il tempo passa ed io casco giù

Mi perdo nei pensieri,nei ricordi quelli di ieri

Ma non mi merito di averti qui

Come non ti meriti di avermi lì

E dici che è colpa mia

Questa nostra piccola bugia

Sai che la notte non dorme e non ti levi di torno

E che se sono uno sbaglio poi mi metto di lato

Dai ti ricordi le sere a fumare e a bere

Mi ricordi la neve

La vita è una giostra ed io sto appesa ad un filo

Lo tagli e mi guardi mentre io sorrido

Ci cado di faccia dentro questo schifo

Sai che la notte non dorme e non ti levi di torno

E che se sono uno sbaglio poi mi metto di lato

Dai ti ricordi le sere a fumare e a bere

Mi ricordi la neve

Che mi ricordi la neve

Si mi ricordi la neve

Ma ti ricordi la neve?

Che mi ricordi la neve

Si mi ricordi la neve

Ma ti ricordi la neve?

Che mi ricordi la neve