Martina Attili: dal freestyle di qualche mese fa all'ultimo post sui social. Quando un talent ferisce più che aiutare...

Martina Attili ha conquistato il pubblico e la giuria di X Factor a 16 anni, nel 2018, quando cantò un brano che lei stessa aveva composto, Cherofobia. Oggi, tre anni dopo, continua a raccontare i suoi tormenti su Instagram. I tormenti di una ragazza come tante illusa dal dorato mondo della tv e della musica.

Sembra un’assurda presa in giro del destino che la parola cherofobia derivi dal greco e significhi “Paura di essere felici”. Ma in fondo non è assurdo perché la giovane cantautrice ha attinto dentro sé stessa per scriverla.

Dopo X Factor Martina ha pubblicato l’EP Cherofobia e, l’anno successivo, i singoli Piccoli eroi e La somma in collaborazione con il rapper Mr. Rain. In seguito, come avviene ogni anno per tanti, troppi purtroppo, ragazzi passati dai Talent show, l’attenzione su di lei è iniziata a svanire.

Non sui social dove è comunque molto seguita, ma da parte dei discografici e di chi l’aveva osannata come giovane talento prodigio all’epoca del programma.

Questo “abbandono” Martina Attili lo ha raccontato anche in un freestyle pubblicato a sorpresa su YouTube 8 mesi fa, una canzone dal testo molto duro di cui vi riportiamo qui a seguire un estratto e il video…

“Ho firmato un contratto di morte

ho venduto la mia anima e l’arte

ma l’arte qui non c’entra niente

sei solo un numero tra tutta sta gente

io tra cinquantamila persone

inizio con zero e finisco con nove

pensate che qualcuno qui sappia il mio nome

mi chiamo col titolo della mia canzone

e che schifo se ci penso a quanto tempo ho perso

a convincere che valgo, che non voglio essere altro

che la gente qui si prende quello che gli viene dato

vuole la verità non un brano mascherato

avevo un pianoforte e tutto questo gli è bastato

ho ancora da imparare ma qualcosa l’ho insegnato

il segreto del successo è mantenere i segreti

hai un sogno, non lo dire se vuoi che si avveri

Ho perso kili perché l’immagine conta

devo attizzare la gente è questo che importa

se non sei di tendenza, pazienza hai finito

ma dammi almeno una chance

sai che cosa ho capito che sei vuoi dire per tutta la vita

si signore, allora è giusto che tu vada a cercarti un produttore

io che nella musica trovavo riparo

scrivevo con l’ago della flebo incastrato nella mano…”

Insomma il messaggio di questo freestyle è chiaro e, i danni che un Talent show può fare su di una ragazza così giovane, anche. E infatti i post di Martina sono spesso malinconici, ma banali o retorici, anche in questi giorni che la separano dal suo primo vero live che avrà luogo il 21 agosto.

Clicca su continua per leggere l’ultimo pensiero della cantautrice.