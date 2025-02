Marta Donà e Paola Zukar: due manager a confronto nel talk show di Sanremo

Durante la settimana del Festival di Sanremo, abbiamo assistito a un interessante talk show con protagoniste Marta Donà e Paola Zukar, due delle manager più influenti della musica italiana. Un incontro che ha ripercorso le loro carriere, le sfide affrontate e le filosofie di lavoro che le hanno portate al successo.

Dagli inizi alla scoperta del talento

Marta Donà ha raccontato il suo percorso, partito dall’ufficio stampa del Teatro Stabile di Verona fino all’ingresso in Sony Music, passando per esperienze lavorative all’estero. In Sony ha avuto l’opportunità di conoscere Marco Mengoni, che le ha chiesto di diventare sua manager. Un’offerta che inizialmente aveva rifiutato, convinta di non essere pronta, ma che ha poi accettato con il tempo.

Paola Zukar, invece, ha vissuto un’esperienza internazionale tra Svizzera e Stati Uniti, dove ha scoperto la cultura hip-hop e ha deciso di portarla in Italia. Ha iniziato con una fanzine dedicata al rap, che le ha permesso di entrare in contatto con artisti emergenti come Fabri Fibra e i Club Dogo. Il suo ingresso in Universal avviene quasi per caso, proponendosi per gestire la sezione rap dell’etichetta per 300 euro al mese. Poco dopo, Fabri Fibra pubblica Mister Simpatia e la sua carriera prende il volo.

La costruzione della fiducia e il rapporto con gli artisti

Entrambe le manager hanno sottolineato come la fiducia sia il cardine del loro lavoro. Marta Donà ha raccontato che Mengoni le aveva detto: “Io mi fido di te, e dove non arrivi tu, arrivo io”. Paola Zukar, dal canto suo, ha spiegato che il rapporto con gli artisti è più profondo dell’amicizia: “Ci sono momenti in cui viviamo insieme e siamo più di una famiglia”.

Nel tempo, la loro carriera si è evoluta grazie alla capacità di adattarsi e all’ascolto. Paola ha sottolineato che lavorare con la musica significa anche affrontare resistenze culturali, come avvenuto con il rap negli anni 2000: “Doveva essere fatto bene e spiegato, e noi lo abbiamo fatto”. Lo stesso concetto di crescita viene ribadito da Marta: “Cresciamo insieme agli artisti, evolviamo con loro”.

Ostacoli, sconfitte e soddisfazioni

Le due professioniste hanno affrontato anche il tema delle difficoltà incontrate nel corso della loro carriera. Marta Donà ha ricordato come all’inizio fosse vista come una ragazzina inesperta e di come abbia dovuto guadagnarsi il rispetto del settore. Paola Zukar, invece, ha evidenziato come il rap sia nato come controcultura e di conseguenza abituato a ricevere porte in faccia. Tuttavia, le sconfitte sono servite da stimolo: “Si impara più da una sconfitta che da un successo”.

Tra le soddisfazioni più grandi, Marta ha citato il suo team e il giorno in cui ha partorito, coinciso con la messa in onda di Musica che unisce, evento benefico per la Protezione Civile realizzato all’inizio della pandemia. Paola, invece, ha sottolineato l’importanza dell’ambizione di cambiare davvero qualcosa attraverso la musica.

Un legame professionale e umano

Nonostante rappresentino due generi diversi, pop e rap, Marta e Paola si sono ritrovate a condividere la stessa visione del management e l’ufficio a Milano. Un rapporto nato da stima reciproca e consolidato nel tempo. “La fiducia è tutto in questo lavoro”, ha ribadito Paola. “La sconfitta fa parte della vita e la si affronta insieme”, ha concluso Marta.

Un incontro che ha mostrato il lato umano di due donne che hanno cambiato la musica italiana, dimostrando che dietro il successo degli artisti ci sono manager che credono nel talento e lavorano per farlo emergere.

Ricordiamo che dietro a quattro delle ultime cinque vittorie al Festival di Sanremo c’è Marta Donà, compresa quella di Olly di quest’anno.