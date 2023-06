Marracash: la nuova canzone per Red Bull 64 Bars è prodotta da thasup, ecco il testo

“È un delirio, 64 barre di delirio Non lo so bro mi sento strano Saranno i soldi?: ecco un breve estratto (ma forse uno dei più significativi) del nuovo pezzo inedito che Marracash ha firmato per il fortunato progetto Red Bull 64 Bars.



Il rapper torna così a partecipare per la terza volta all’iniziativa musicale del noto brand di bevande energetiche, sempre più impegnato anche su diversi fronti oltre a quello meramente legato ai suoi prodotti in vendita nella GDO. Per l’occasione, Marracash ha deciso di farsi accompagnare dal fidato thasup, che firma la produzione del pezzo (i due già avevano lavorato a Supreme – L’ego contenuto nello splendido Persona e in occh1 purpl3, presente nell’album 23 6451).



Ancora una volta la street credibility di Marracash per Red Bull 64 Bars si presenta in tutta la sua forza comunicativa a partire da un beat eclettico in puro stile thasup. Il testo della canzone, più nello specifico, prende ispirazione da luoghi e realtà attivi nel sociale e molto importanti per i ragazzi del quartiere della Barona come Barrio’s e Kayros, dove il rapper è cresciuto. Per la prima votla, tra l’altro, thasup appare in questo format Red Bull con il suo inconfondibile avatar.

Qui sotto il video e il testo della nuova Red Bull 64 Bars di Marracash.

TESTO MARRACASH RED BULL 64 BARS (prod. THASUP)

Tu non sai di che parlo

Vieni tra i palazzi se fai il boss

Nei quartieri sempre più soli, gialli e neri senza Ius Soli

Lei che belva si sente un cobra che non è un serpente come la Rettore

Cioè mi sento sto cazzo (con quello che ho fatto)

E vorrei ben vedere

Non vado a Belve

Vado a Belvedere

Casa e bottega

Maison Bottega

Che me ne frega

Sto venerdì esco con Mercoledì Jenna Ortega

Scapolo d’oro, le ho tutte attorno scappo da loro

L’unico che nel 2023 è molto meglio dal vivo che in foto

Sto nelle popo, sto nel mio campo da gioco

Niente di nuovo

Siamo tutti figli di puttana e qualcuno c’ha la madre troia proprio

Tu fai schifo my slime

Scendi che il giro è finito bye bye

Già sentirti sul beat mi fa dire PD come la Schlein

Vieni ai miei live, perché sono Dio (Gesù)

33 date ed il pubblico perde la voce, non io

Ho il mio festival no Sanremo, Marrageddon sono Marradeus

Lei mi scrive che l’ho murderata come nei ‘90 frate Chaka Demus

Sono in radio e sono il più passato

In passato invece ero radiato

Mezza sarda mezza corsa, mi fa una bocca di Bonifacio

Io se la tocco è una hit, invece tu…

Farebbe meglio un AI

Prova con ChatGPT o cerca Dio come i CCCP

Non vi ho colpiti nel diss, vi ho rimandato a casa col PTSD

Che sia rap, trap, drill c’è solo un king

Staccami via da qui, please

Credits foto copertina: Umberto Matera