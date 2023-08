Marracash (ma non solo) risponde a Morgan: “Bella per te che ancora riesci a farti pagare da una tv…”

Dopo le parole cariche di rabbia di Morgan in risposta al pubblico di Selinunte (qui l’articolo) e le sue successive scuse, uno degli artisti citato dal cantautore, Marracash, ha deciso di rispondere. Non è stato però l’unico artista a commentare le esternazioni del giudice di X Factor.

Nel frattempo, viste le immagini in rete, il popolo di X (ex Twitter) è letteralmente insorto durante tutta la giornata chiedendo a gran voce a Sky di prendere provvedimenti, soprattuto per il termine omofobo usato da Morgan.

Va detto anche che alcuni utenti invece hanno provato a difendere l’artista: “Ha perfettamente ragione Morgan, durante lo spettacolo ha ricevuto minuti di insulti gratuiti, chi è andato a quello spettacolo sapeva che Morgan si sarebbe esibito quindi se non amavano il cantautore bastava non andarci“, commenta un lettore sul nostro profilo Instagram.

Altri ancora invece cercano di circoscrivere il motivo della rivolta del pubblico. Lo spettacolo, costo 30 euro, era un omaggio a Franco Battiato, ma il cantautore non ha cantato pezzi del Maestro. Da qui lo sfogo e i successivi fischi.

E proprio durante lo scatto d’ira che Morgan ha citato altri due artisti invitando il pubblico, in caso volesse vedere uno show, di andare da Marracash o Fedez. Mentre quest’ultimo, collega al tavolo dei giudici della prossima edizione di X Factor, per il momento ha preferito non esprimersi godendosi le vacanze con la famiglia ha Ibiza, il “King of Rap” ha deciso di farlo.

Attraverso una storia Instagram Marracash, attualmente impegnato a prepararsi per le due date evento di Marrageddon, ha risposto a Morgan con queste parole:

“Morgan belle per te che ancora riesci a farti pagare da una tv, o dai promoter che ci cascano. Ma mentre gratti gli ultimi soldi non mi nominare mai più“

Questa la risposta secca e lapidaria di Marra. Il rapper non è stato l’unico a commentare le esternazioni di Morgan, lo hanno fatto anche altri due artisti non coinvolti personalmente nella vicenda.

