Morgan: a 20 giorni dallo start di X Factor insulti omofobi dal palco. Il web insorge, Rai e Sky prenderanno provvedimenti? (VIDEO)

“Non sono un personaggio… andate a vedere Marracash, andate a vedere Fedez… vai a fare in c**o, fro**o“… stanno facendo discutere le parole pronunciate ieri sul palco da Morgan all’indirizzo di una persona del pubblico. Pubblico che ha reagito inondandolo di fischi mentre il web si interroga sul se e come Sky e Rai prenderanno provvedimenti.

26 agosto Morgan è stato ospite del Festival della Bellezza al Parco Archeologico di Selinunte in Sicilia con lo spettacolo a metà concerto sull’amico Franco Battiato, “Battiato, segnali di vita e di arte“.

Cosa ha provocato l’ira del cantautore? A quanto riporta Il Giornale di Sicilia sarebbe stata, il condizionale è d’obbligo, la richiesta da parte di una persona del pubblico di cantare dei brani di Franco Battiato e, lo sfotto di altri

“Hai detto che con me è morto Battiato? La tua ironia è fantastica, vieni sul palco a cantarlo tu allora. Se osi dire che con me Battiato è morto, tu sei sicuramente brava e devi venire a cantare adesso.” ha risposto Morgan dal palco interrompendo lo spettacolo e continuando: “No, io non canto per voi perché siete antipatici. Io non canto per gente così, sia chiaro. Avete avuto troppo, perle ai porci si chiamano queste. Se non se ne vanno quei dementi io non canto.”

Da lì Morgan ha esondato con toni che, a molti, hanno ricordato l’amico Vittorio Sgarbi…

“Vai a casa tua che non te lo meriti lo spettacolo d’arte, non lo capisci, non è roba tua, sei molesto […] Fate ridere, siete proprio stupidi. La società, la gente come voi, è una me**a. State zitti, basta, avete rotto il ca**o. Ho dei sentimenti, cog***ni! Non sono un personaggio! Andate a vedere Marracash, andate a vedere Fedez”.

Poi la frase, gli insulti, che hanno fatto il giro del web mandando Morgan in trend topic e scatenando l’ira del web: “Vai a fare in c**o, fro**o di me**a, cog**one.”

Insulti che stupiscono provenendo, oltre che da una persona indubbiamente intelligente e acculturata, da qualcuno che quelle stesse parole in tono denigratorio le ha subite nel corso della sua carriera.

La rete e il popolo di X, l’ex Twitter, appare compatta nel chiedere che innanzitutto la Rai, su cui l’artista dovrebbe condurre la seconda edizione di Stramorgan, programma per cui ha appena vinto un Premio Lunezia, prenda provvedimenti al riguardo bloccando la messa in onda del suo programma. Questi alcuni post degli utenti:

“Ieri a Selinunte Morgan ha insultato il pubblico. Ora attendiamo che la Rai escluda qualsiasi tipo di collaborazione con lui (dalla 2ª edizione di #StraMorgan a un eventuale #Sanremo2024), come deciso con altri artisti nei mesi scorsi” “Un fallito, la caricatura di un clown,la caricatura, pensa di essere tra Lou Reed e Carmelo Bene ma finirà a fare i video con Diprè. E detto per inciso un testo di Marracash scritto sul cesso è migliore della canzone più studiata sua (compreso il periodo Bluvertigo)” “Secondo i criteri della Rai #Morgan va cacciato senza se e senza ma. A Saviano, Lippi, Facci chiusi i programmi per molto meno.” “Se una persona che ha pescato a piene mani dalla nostra cultura 🏳️‍🌈 si permette soltanto adesso di usare certi epiteti è perché sa che può contare su un clima sociale favorevole.” “Rido perché tanto poi guarderete comunque X-Factor nonostante la presenza di Morgan. Si professano inclusivi e poi hanno in giuria sto coso che insulta in base a gusti sessuali e corporatura, in questo caso ci sarebbe solo da boicottare il programma a meno che non lo licenzino.“

Come è possibile leggere su X gran parte del pubblico chiede del web chiede che Morgan venga escluso da X Factor, talent show in partenza dal 14 settembre in cui è tornato a fare il giudice quest’anno, e di cui ha già registrato tutte le prime puntate di Auditions, Bootcamp e Home visit. Al momento Sky, che proprio con X Factor ha fatto dell’inclusività un proprio claim, non ha rilasciato dichiarazioni.

In caso venissero presi provvedimenti sarebbe la seconda volta nella storia del programma che un giudice viene sostituito in corsa. Avvenne qualche anno fa proprio con l’ex moglie di Morgan, Asia Argento, quando finì sotto accusa da parte di un giovane attore.