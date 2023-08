X Factor 2023: tutto pronto per la 17esima edizione. Ecco quando inizia e dove guardarlo

Tutto pronto per la partenza di X Factor 2023, 17esima edizione del talent show nato nel Regno Unito e approdato in Italia su Rai 2 nel 2008 e poi passato a Sky dal 2011.

Questa edizione vede la conduzione, per il secondo anno consecutivo, di Francesca Michielin. La cantautrice è di recente tornata al lavoro dopo un intervento (clicca qui per saperne di più).

Al tavolo dei giudici siederanno invece Ambra e Dargen D’Amico, per la seconda volta, Fedez (per la settima volta). Al loro fianco il giudice più premiato nella storia del programma a livello mondiale, Morgan. Per lui sarà l’ottava edizione e la quarta in Sky. Numero di edizioni vinte? Cinque!

Le fasi iniziali del programma (Audition, Bootcamp e Homevisit), come da abitudine consolidata, sono già state registrate e andranno in onda a partire dal mese di settembre prossimo.

Quest’edizione sarà la prima nella storia del programma in cui il vincitore, ed eventuali altre sorprese, saranno seguiti da Warner Music Italy e non da Sony (vedi qui).

Quando partirà X Factor 2023 e dove sarà possibile seguirlo? Cliccate in baso su continua per scoprire tutti i dettagli.