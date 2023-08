Morgan rompe il silenzio sui social: “Nulla giustifica le cose che ho detto. Non sono omofobo…”

Dopo che la reazione eccessiva nei confronti del pubblico, avvenuta sul palco del Festival della Bellezza a Selinunte, in Sicilia, ha fatto il giro del web scatenando l’ira degli spettatori, Morgan chiede scusa attraverso i social media.

Ospite della rassegna musicale con un concerto/lezione su Franco Battiato, Morgan è stato irritato dalla richiesta proveniente da un membro del pubblico di cantare un brano di Battiato. È andato in escandescenza come lui stesso ha spiegato:

“La mia reazione di ieri è stata provocata dall’essermi sentito ferito nell’anima, perché avevo appena dato tutto me stesso in una canzone improvvisata in quel luogo meraviglioso e commovente. Il fatto che mi abbiano chiesto una cover di Battiato, come se fossi un Jukebox, dopo una delle performance più ispirate della mia vita, mi ha letteralmente sconvolto.”

“Vai a fare in c**o, fr***o di me**a“: queste parole sono state l’apice dello sfogo di Morgan dal palco, in cui ha anche definito il pubblico presente come “stupido” (qui sono disponibili le esatte parole e il video). Ecco invece le scuse pubblicate in una storia su Instagram:

“Tutti possiamo sbagliare e io ho commesso un errore nell’utilizzare un’espressione infelice che, per prima cosa, non mi piace. Non sono orgoglioso di averla usata e, se possibile, vi prego di accettare le mie scuse.

Non sono omofobo e condanno chi manca di rispetto agli altri, al di là delle categorie a cui apparteniamo. È l’essere umano che merita rispetto, e quindi la mia reazione di ieri sera è stata ingiustificabile. È stata una caduta grave, di cui mi scuso sinceramente e, anche se in modo errato,

Resta il fatto che nulla giustifica le cose che ho detto.”

Nel frattempo, il web è unito in maniera quasi unanime nel chiedere alla Rai, su cui Morgan dovrebbe tornare con la seconda edizione di StraMorgan, e soprattutto a Sky, dove dal 14 settembre sarà in onda come giudice di X Factor, di prendere provvedimenti.