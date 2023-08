Marracash svela tutti gli ospiti in scaletta a Milano e Napoli per il “Marrageddon”

Marrageddon scaletta ricca di ospiti per i due grandi eventi che si svolgeranno a Milano e Napoli e con cui Marracash festeggerà quattro anni, dall’uscita dell’album Persona, eccezionali.

Con Persona del 2019 (7 dischi di platino) e Noi, Loro, Gli altri del 2021 (cinque dischi di platino), Marracash è tornato a dimostrare chi è il King del rap italiano in continua evoluzione e con testi sempre più profondi, cinici e radicati nella vita reale.

Due dischi che hanno collezionato un totale di oltre 4 miliardi di stream e che hanno permesso al rapper di vincere la Targa Tenco 2022 (Noi, Loro, Gli altri nella categoria miglior disco in assoluto).

Ed ora è tempo di Marrageddon.

Marrageddon gli ospiti in scaletta di Marracash

Due grandi appuntamenti live previsti per sabato 23 settembre, sul palco dell’Ippodromo Snai La Maura di Milano, e sabato 30 settembre su quello dell’ippodromo di Agnano a Napoli.

Il direttore artistico Marracash ha radunato alcuni colleghi tra i più rilevanti della scena urban italiana, che si alterneranno sul palco di MARRAGEDDON nel corso delle due date, ciascuno di loro porterà sul palco il proprio set e una performance studiata ad hoc per l’occasione.

Questa la line-up ufficiale e completa degli artisti che per entrambi gli appuntamenti si chiuderà con il live del padrone di casa:

23 SETTEMBRE A MILANO – IPPODROMO SNAI LA MAURA

Salmo

Fabri Fibra

Shiva

Paky

Marra con Gué in Santeria

Marracash

30 SETTEMBRE A NAPOLI IPPODROMO DI AGNANO

Lazza

Geolier

Madame

Ernia

Nayt

Marra con Gué in Santeria

Marracash

Per entrambe le città, lo show inizierà alle ore 17.00. Disponibile sia il biglietto per le singolo date che l’abbonamento per partecipare ad entrambe.