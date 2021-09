Mario Venuti fuori l’album “Tropitalia” e la cover di “Figli delle stelle”

Mario Venuti lancia il nuovo album Tropitalia (Cd, Lp, Digitale – etichetta MICROCLIMA – PUNTOEACAPO – distribuzione ARTIST FIRST).

Contemporaneamente alla pubblicazione dell’album ha rilasciato il terzo estratto dall’album: Figli delle stelle.

La cover che si veste dei colori dei tropici segue a Ma che freddo fa e Xdono.

Nel nuovo progetto Mario Venuti si diverte ad interpretare undici brani che dagli anni trenta ai duemila hanno segnato la musica italiana.

I suoni ed i colori dei tropici danno una nuova veste ad undici successi italiani e lo fa attraverso il suo amore e la sua passione per le sonorità caraibiche, un ritorno al sound che ha caratterizzato il suo primo singolo da solista del 1994: Fortuna.

Mario Venuti – Figli delle stelle

Il brano è distribuito su tutte le piattaforme digitali.

Figli delle stelle fu portato al successo da Alan Sorrenti nel 1977.

Come per i due precedenti singoli, Figli delle stelle sarà pubblicato in vinile bianco 45 giri, in edizione limitata.

Sul lato B Il cuore è uno zingaro, brano del sodalizio Migliacci-Mattone, che vinse nel 1971 il Festival di Sanremo con l’accoppiata Nicola Di Bari / Nada.

La produzione artistica di Tropitalia è di Tony Canto, con contributi di Patrizia Laquidara in Maledetta primavera e di Joe Barbieri in Vita.

Mario Venuti – Tropitalia

Il concept di Tropitalia è frutto della collaborazione con l’artista Monica Silva ed il Creative Director Valerio Fausti.

Hanno curato il progetto grafico della copertina del disco, dei quattro 45 giri in vinile che stanno accompagnando la release dell’album, e tutto il set fotografico, realizzando un’opera d’arte unica, caratterizzata da colori forti e vivaci, un tributo alla grande Carmen Miranda e al movimento tropicalista.

Tropitalia – Tracklist

1 Ma che freddo fa

2 Figli delle stelle

3 Quella carezza della sera

4 Maledetta primavera

5 Xdono

6 Non ho l’età (per amarti)

7 VOAR (nel blu dipinto di blu)

8 Vita

9 Vivere

10 Il cuore è uno zingaro

11 Una carezza in un pugno

CREDITI ALBUM

Progetto discografico Nuccio La Ferlita

Management e coordinamento generale: Alessandra Nalon

Registrato a New York, Rio de Janeiro, Roma, Scordia (CT), Spadafora (ME)

Produzione artistica e arrangiamenti Tony Canto

Mix ed editing Vincenzo Cavalli presso Sonora Studio Recording Scordia CT

Mastering: Andrea Bernie De Bernardi Eleven mastering

Produzione Esecutiva: Microclima e Puntoeacapo srl

Distribuzione: A1 Entertainment S.p.A.

Photography & Concept idea: Monica Silva

Creative Direction: Valerio Fausti

Graphic Design: Fabio Prestini

Hats design & styling: Laura Tacconelli

Make-up artist: Natalia Cogliati

Accessories: Fernanda Lagos Lyra

Studio assistant: Alessandra Alba

Location: Menouno Studio

Immagine di copertina di Monica Silva