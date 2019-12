Mario Biondi tour. Dopo il successo internazionale con ben 8 sold out londinesi, l’artista annuncia con grande entusiasmo il suo ritorno live in Italia…

“Questi 8 show al Ronnie Scott’s sono stati il miglior modo per chiudere un capitolo e aprirne uno nuovo. Negli ultimi due anni ho avuto il piacere di suonare in tanti Paesi, calcando i palchi di venue spettacolari come Il Kennedy Center di Washington, l’Acropoli di Atene, il Teatro Martì a L’Habana… e, per ultimo, il ritorno nel leggendario jazz club di Londra da cui ho deciso di ripartire presentando un brano inedito, primo assaggio di un nuovo progetto che vedrà la luce nella prossima primavera. E’ stato emozionante tornare in studio con il mio storico gruppo, gli High Five Quintet. Non vedo l’ora di tornare con un album che allo stesso tempo mi riporta alle origini e mi fa sperimentare nuovi suoni, (…) sono felice di presentarlo qui in Italia a maggio, nelle date di Roma e Milano, per poi tornare all’estero. Sarà una stagione molto intensa, un nuovo inizio, e questo non può che stimolarmi”

Durante i live di Londra è stato presentato per la prima volta live il brano inedito Mesmerizing Eyes, primo singolo tratto dal disco in uscita nella primavera 2020.

Il brano è stato registrato con l’High Five Quintet, prima band di Mario Biondi che lo ha accompagnato dagli inizi di This is what you are.

L’artista italiano ha dedicato il 2019 alla scena internazionale, dove la sua musica è molto seguita ed i suoi concerti spesso sold out.

Recentissima la firma di un accordo live per Stati Uniti e Nord America con una delle più importanti agenzie di booking americane, che rappresenta importanti artisti del mondo jazz e soul.

MARIO BIONDI tour date italiane 2020

prodotte ed organizzate da Friends & Partners

17 maggio – Roma all’Auditorium Parco della Musica

30 maggio – Milano al Teatro degli Arcimboldi

Queste invece le date del 2020 all’estero prodotte e organizzate da Beyond e IMARTS – International Music And Arts

19 maggio – Zurigo – KAUFLEUTEN

29 maggio – Londra – UNION CHAPEL

2 giugno – Glasgow – ST LUKE’S

3 giugno – Edimburgo – QUEEN’S HALL