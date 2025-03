Marina Rei ricorda il padre nel nuovo singolo “Domenica dicembre” in attesa del prossimo album

Marina Rei, Domenica dicembre: significato del testo del nuovo singolo

Venerdì 21 marzo Marina Rei torna sulla scena discografica con il nuovo singolo Domenica dicembre, distribuito da ADA Music Italy e disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Il brano è stato prodotto da Riccardo Sinigallia, il quale ha anche interamente prodotto il suo prossimo album di inediti, anticipato proprio da Domenica dicembre.

L’album, invece, è in uscita il prossimo 16 maggio e arriva a distanza di nove anni dall’ultimo disco di inediti dell’artista. Inoltre, l’intero progetto sarà presentato in anteprima live al Largo Venue a Roma il prossimo 15 maggio.

Il brano presenta un’atmosfera molto soul, attraverso la quale Marina Rei riesce a confermare la grande sincerità delle sue emozioni, delle sue esperienze e del mondo che la circonda, mettendo sempre al centro dell’attenzione la sua autenticità.

“DOMENICA DICEMBRE”: SIGNIFICATO DEL TESTO

In Domenica dicembre, canzone densa e autobiografica, Marina Rei ricorda il padre si rivolge a lui in prima persona, esprimendo con delicatezza il profondo senso di assenza:

“DOMENICA DICEMBRE”: TESTO DEL BRANO

E invece è successo veramente

a te che non hai mai mancato un tempo

all’alba di domenica di dicembre

tu non fai non più rumore

mentre si alza il sole

e adesso che ti cerco continuamente

mi disorienta questo vuoto immenso

inseguendo una logica

mi fermo a guardare il cielo

chissà se senti freddo, ti stai coprendo

E ti ho visto nei miei sogni

mi venivi incontro, camminavi lentamente

come fossi ancora stanco

mi dicevi passerà

passerà, passerà

come stai?

io non mi abituo mai

va bene

ma non mi abituo mai

Non perdo mai un’occasione

Per ricordarti in ogni tua espressione

Non è solo la forza a renderti invincibile

ti seguo anche se sei irraggiungibile

e ti ho visto nei miei sogni

e mi venivi incontro

come fossi ancora stanco

ma poi mi abbracciavi forte

sottovoce mi dicevi

passerà, passerà, passerà

Come stai?

Io non mi abituo mai

va bene

ma non mi abituo mai

mai, mai, mai

mai, mai, mai

mai, mai, mai

mai