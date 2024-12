Marina Rei svela quando uscirà il suo prossimo album

Marina Rei ha svelato, attraverso i suoi profili social, la data ed il nome del suo nuovo album.

Dopo un’attesa di cinque anni, per la cantautrice romana si tratta del quattordicesimo album di inediti che seguirà a Per essere felici del 2020.

La cantautrice e polistrumentista ha pubblicato una foto alla batteria in studio di registrazione scrivendo un messaggio molto sincero e diretto in cui oltre alla data ed il nome del nuovo progetto discografico svela anche il nome del produttore.

“Questa foto è stata scattata in studio la scorsa estate, durante una registrazione. Non è forse un’immagine impeccabile, di quelle che spesso ci scorrono davanti. Probabilmente impopolare, in un’epoca che esalta perfezione e stereotipi irraggiungibili, condizionandoci e rendendoci insoddisfatti.

Ma è una foto che racconta un momento autentico e porta con sé una verità, e per me è bellissima.

Parlare di nuove canzoni, oggi, potrebbe sembrare un azzardo. Ma io credo nel potere trasformativo delle parole, sempre e comunque.

Dopo aver tanto atteso questa collaborazione, sono felice di annunciare che il 18 aprile 2025 uscirà ‘Niente Amore’, il nuovo album di inediti prodotto da Riccardo Sinigallia.

Non vedo l’ora di presentarvelo in anteprima il 17 aprile a Roma, a Largo venue.

Grazie a chi continuerà a crederci.

Abbracci universali.”

Sono già disponibili i biglietti per poter ascoltare in anteprima i brani contenuti nel nuovo album che si affiancheranno ai brani di una lunga carriera di ben 35 anni.

