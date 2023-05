Maria Antonietta torna protagonista con il nuovo album “La Tigre Assenza” in uscita a maggio

Maria Antonietta ha scelto di sconvolgere musicalmente, e non solo, la sua vita in questo 2023 e, in parte, ci aveva già raccontato molto di ciò che avrebbe voluto fare in questi mesi (guarda qui l’intervista).

Adesso, però, quelle che erano soltanto chiacchiere di corridoio fatte in leggerezza si sono trasformate in atti concreti, in musica pronta per essere ascoltata e consumata ossessivamente dai fan.

Maria Antonietta ha annunciato ufficialmente l’uscita del suo nuovo album La Tigre Assenza per il prossimo 26 maggio, a distanza di ben cinque anni dal precedente lavoro discografico.

Il progetto ha già visto spiragli di luce con i primi due singoli Arrivederci e Per Le Ragazze Come Me, in featuring con la giovane romano-palestinese Laila Al Habash.

Con questo album Maria Antonietta, al secolo Letizia Cesarini, sceglie di abbracciare i suoi fantasmi, anche se sono feroci e ne parla senza mezzi termini nelle prime dichiarazioni di presentazione:

“I miei mi hanno fatta a pezzi, ma adesso sono tornata (intera) per farli stare zitti per sempre”

Le sue parole sono chiare, si parte da una grande sofferenza che fa il paio con altrettante grandi delusioni. Non è chiaro, invece, se quando parla de “i miei” si riferisca a qualcuno in particolare o se il riferimento sia più legato a qualcosa di intangibile, etereo.

Lo scopriremo, di certo, nei nuovi brani che andranno a comporre la tracklist che, al momento, non è stata resa nota ma che lo sarà nei prossimi giorni.

Le date di aprile sono state l’occasione per ascoltare in anteprima alcuni brani del nuovo lavoro. Quattro appuntamenti che non resteranno gli unici in calendario, specialmente una volta pubblicato il disco.