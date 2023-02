Maria Antonietta videointervista: “Ritorno a fare musica con ‘Arrivederci’ e sono felice”

Maria Antonietta è uno dei volti femminili più noti del mondo della musica indie, cantautorale italiana e ha legato il suo nome non soltanto alla musica ma anche al teatro, alla tv dove è stata conduttrice di diversi speciali sull’arte e alla letteratura con un libro dal titolo ‘Sette Ragazze Imperdonabili‘.

Un’artista polivalente che, dopo diversi anni passati a girovagare tra i vari stati dell’arte, è tornata al primo amore vale a dire la musica e ci ha raccontato un po’ di dettagli sul primo, nuovo singolo ‘Arrivederci‘ che ha pubblicato poche settimane fa e che anticipa quello che sarà il futuro album e il tour con partenza ad aprile:

“Sono contenta di essere tornata alla mia prima dimensione, alla musica, dopo varie esperienze diverse che mi hanno arricchita. La ragione di questa assenza di cinque anni è che non mi sono neanche resa conto che fossero passati così tanti anni. In realtà non ho mai abbandonato la musica perché ho sempre scritto e prodotto. Mi piace pensare che ogni cosa accada con il proprio tempo, meno prestabilito e più spontaneo”

Maria Antonietta, come detto, torna ufficialmente dopo cinque anni con ‘Arrivederci‘, un brano con un messaggio molto significativo specialmente in questo periodo post-pandemico:

“Scrivere il brano è stato molto liberatorio. Contiene una specie di autoassoluzione perché perdonarsi è molto importante. Dire addio o arrivederci alla voce interiore che ti fa sentire inadeguata per le scelte che fai, per le cose che fai è fondamentale. C’è un senso di nuovo inizio e mi sembra anche bello essere tornata con un ‘arrivederci'”

Nuove consapevolezze personali ma non solo:

“Ho detto arrivederci a quella voce che mi metteva sempre in difficoltà ma, in realtà, pur essendo abbastanza metaforica è un invito al lasciare andare ciò che ci trattiene e che non ci permette di far entrare cose nuove nella nostra vita. Il segreto professionale mi impedisce di dire a chi sia rivolto il brano ma sì, c’è anche un riferimento a una persona in carne e ossa. Nella vita di tutti i fantasmi abbondano quindi ho fatto una specie di esorcismo e speriamo sia servito”

IL 2023 DI MARIA ANTONIETTA TRA DISCO E TOUR

Maria Antonietta è solo al primo passo di questo nuovo percorso e di questo 2023 che, come dicevamo in apertura, la vedrà pubblicare un album e, soprattutto, la vedrà di nuovo sul palco:

“Il 2023 sarà un anno prioritario per la musica. Non ho mai scritto così tanti brani nella mia vita, è un periodo ispirato e uscirà un disco. Dal punto di vista teatrale e televisivo non ho progetti ma potrebbe cambiare tutto in corsa. La mia energia è tutta sulla musica, credo sarà un anno totalizzante da questo punto di vista”

Il tour inizierà il 20 aprile da Torino e proseguirà con altre tre date, al momento, programmate a Milano, Roma e Bologna:

“Per il momento ci sono queste quattro date e sarei felicissima di incontrare tante persone in questi appuntamenti ma l’anno è lungo e succederanno di sicuro altre mille cose. Sto già lavorando allo spettacolo, a questo nuovo inizio perché sarà un po’ come se fosse la prima volta”

Ecco le date del ‘Maria Antonietta 2023 Tour‘:

20.04.2023 Hiroshima Mon Amour – Torino

21.04.2023 Santeria Toscana – Milano

27.04.2023 Monk Club – Roma

28.04.2023 Locomotiv Club – Bologna

La videointervista