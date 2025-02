Quando esce Mare Fuori 5, dove vederlo e l’importanza della colonna sonora nella serie

Mare Fuori 5: quando esce e dove vederlo? Tutto sulla nuova stagione e sulla colonna sonora che ha lanciato artisti come Clara e Matteo Paolillo.

L’attesa sta per terminare: Mare Fuori 5 debutterà il 19 febbraio in prima serata su Rai 2. Come accaduto per la stagione precedente, gli episodi saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay, con la possibilità di guardarli in anteprima.

Se la quarta stagione è stata suddivisa in due parti, al momento non è chiaro se lo stesso schema verrà adottato anche per questa nuova stagione. Ciò che è certo, però, è che i nuovi episodi promettono di mantenere alto l’interesse del pubblico.

La colonna sonora di Mare Fuori, un fenomeno musicale

Uno degli elementi chiave di Mare Fuori è da sempre la sua colonna sonora. Le musiche della serie hanno avuto un impatto significativo, trasformandosi in veri e propri fenomeni musicali. Basti pensare a brani come ’O Mar For, firmato da Matteo Paolillo, e a Ragazzi Fuori, la canzone che ha portato Clara al successo.

La colonna sonora ufficiale della serie è stata composta da Stefano Lentini e pubblicata da Rai Com, ottenendo importanti riconoscimenti tra cui un doppio disco di platino e un disco d’oro certificati dalla FIMI. Le tracce della prima stagione hanno superato 50 milioni di streaming su Spotify, a conferma del loro enorme successo.

Ogni stagione ha segnato un’evoluzione musicale, unendo sonorità orchestrali, elettroniche e rap, con la partecipazione di artisti come Raiz. La quinta stagione proseguirà su questa strada?

Intanto, facciamo un recap delle certificazioni FIMI conquistate dalla serie:

’O Mar For – Stefano Lentini, Matteo Paolillo – Icaro, Lolloflow & Raiz → Doppio disco di platino

Ddoje mane – Stefano Lentini feat. Raiz → Disco d’oro

Origami all’alba – Matteo Paolillo – Icaro, Lolloflow & Clara → Quattro dischi di platino

Mare Fuori 5: cosa aspettarsi dalla nuova stagione

La quinta stagione di Mare Fuori porterà diverse novità. Alla regia ci sarà Ludovico Di Martino (noto per Skam Italia), mentre il cast vedrà alcune new entry, affiancate ai volti storici che hanno reso la serie un cult.

Inoltre, la produzione ha già confermato che Mare Fuori avrà una sesta stagione, attualmente in fase di pre-produzione. Tuttavia, il successo e gli ascolti della nuova stagione saranno decisivi per il futuro della serie e per capire se la prossima sarà l’ultima.

L’appuntamento con Mare Fuori 5 è quindi fissato per il 19 febbraio. Pronti a immergervi di nuovo nelle storie dell’IPM di Napoli?