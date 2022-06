Marco Mengoni allo stadio San Siro: una scaletta da 41 dischi di platino

Marco Mengoni scaletta concerto. Ci siamo, dopo tanta attesa e dopo 13 anni di una carriera in costante salita, il cantautore di Ronciglione, arriva all’importante traguardo del tour negli stadi partendo, domenica 19 giugno, da un tempio della musica live. Lo stadio San Siro di Milano.

Il live di Mengoni sarà diviso quattro atti per un totale di 26 pezzi in scaletta, una scaletta da 41 dischi di platino come la definisce la manager dell’artista, Marta Donà.

All’interno anche dei momenti particolari studiati dall’artista. Innanzitutto lo show, che inizierà con il brano Cambia un uomo, vedrà Marco iniziare da spettatore, dalla parte opposta al palco che potrà così vedere proprio come lo vede il pubblico.

Ci sarà poi un momento revival anni ’70 con delle gradinate introdotto da due presentatori, due personaggi interpretati dallo stesso Marco Mengoni: Jane e Jin.

Spazio anche ad un monologo sull’importanza delle parole, argomento da sempre molto caro al cantautore. Lui ne parla così nella presentazione stampa avvenuta a poche ore dall’inizio del concerto:

C’è questo monologo sull’importanza delle parole. Ci sono delle parole che dovrebbero essere tolte dal vocabolario, alcune le ho scelte io, altre le ho chieste al mio team.

Ci sono azioni che sono collegate alle parole. L’idea di questo monologo mi è nato da un dialogo in un concerto di un collega che ho visto. Era un dialogo che spiegava che alcune parole non esistono in tutte le lingue (il collega è Michele bravi ..Ndr).

In scaletta quattro pezzi estratti dall’ultimo disco, Materia (terra). A Roma saranno cinque perché ci sarà come ospite anche Gazzelle (qui la lista ospiti di Roma).

Ad ottobre inizierà il tour nei palasport dove l’ultimo album troverà più spazio insieme alle canzoni del secondo disco della sua trilogia in uscita a settembre prossimo.

