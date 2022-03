Marco Mengoni: una grande rivista omaggia il cantautore con uno speciale interamente dedicato a lui e al suo impegno nella sostenibilità

Marco Mengoni National Geographic il protagonista del prossimo numero dell’allegato speciale, intitolato Pianeta Mengoni.

La rivista ha deciso di omaggiare Marco Mengoni con un allegato interamente dedicato al lui e al suo impegno concreto nel settore della sostenibilità. L’allegato sarà in edicola dal 5 marzo con National Geographic.

L’artista infatti è il testimonial di Planet or Plastic?, la campagna internazionale National Geographic. Qui, l’artista con 10 anni di carriera e 60 dischi di Platino, racconta se stesso e il suo impegno per quanto riguarda il tema ambientale.

Marco Mengoni ha dichiarato:

Dobbiamo impegnarci per creare un equilibrio con la Terra in cui viviamo e di cui siamo solo ospiti. L’essenziale è che ognuno di noi faccia qualcosa.

marco mengoni national geographic

Lo speciale Pianeta Mengoni propone un racconto del lavoro compiuto dal cantautore per portare la sostenibilità al centro dell’entertainment musicale. Marco ci aiuta a tracciare un bilancio su cosa è stato fatto e cosa ancora si può fare contro l’utilizzo della plastica usa e getta.

Il viaggio lo porta fino alle isole Tremiti, l’arcipelago che custodisce tesori naturali e che ha saputo stregare grandi artisti come Lucio Dalla.

La copertina di Pianeta Mengoni rappresenta bene lo spirito del sodalizio tra Marco Mengoni e National Geographic. L’esclusivo scatto è firmato dal fotografo Gabriele Galimberti, vincitore del World Press Photo 2021 nella categoria Portraits Stories.

Incorniciata dall’iconico rettangolo giallo della rivista, Galimberti propone un’immagine inedita dell’artista. Ritratto in una versione primordiale profondamente legata alla Terra, origine e natura, radici (anche musicali) e anima, con cui Mengoni si riconnette concretamente.

Terra è dove si appoggiano i piedi per non perdere l’equilibrio, è dove Mengoni può continuare a crescere. È il nostro pianeta da rispettare dandogli il giusto tempo per rigenerarsi.

sostenibilità in materia (terra)

Marco Mengoni ha proseguito il suo impegno di sensibilizzazione anche e soprattutto nel suo ultimo album Materia (Terra). In particolare, l’attenzione si è soffermata sull’uso di plastica monouso. Come packaging, per la prima volta in Italia, hanno scelto un greenbox 100% plastic free, con carta proveniente da una filiera di approvvigionamento gestita in modo responsabile (con certificazione FSC).

Inoltre, per ridurre quanto più possibile l’impatto della realizzazione dell’album sull’ambiente e creare un rapporto tra Musica e Natura ancora più stretto, Materia (Terra) continuerà il suo ciclo vitale anche fuori dai canali convenzionali: nascerà infatti il bosco di Materia (Terra) grazie alla collaborazione con VAIA, startup che ha come obiettivo dare nuova vita al legno degli alberi abbattuti dall’omonima tempesta, sostenere le comunità del territorio attraverso il lavoro degli artigiani locali e ripristinare le foreste colpite, attraverso la realizzazione di amplificatori naturali.

L’affissione di oltre 700 mq a Milano con la riproduzione della copertina dell’album, dipinta olio su tela dallo stesso Mengoni ha intrapreso nuova vita. Una parte è stata porzionata, i singoli pezzi autografati da Marco e regalati ai fan, e la restante parte, per evitare ogni dispersione nell’ambiente, è diventata parte del progetto di inserimento lavorativo della Cooperativa Sociale Rio Terà dei pensieri di Venezia. Questo offre ai detenuti del carcere maschile di Santa Maria Maggiore un percorso formativo e di riabilitazione professionale con il Laboratorio di riciclo del PVC e la creazione de Le malefatte: borse ed accessori coerenti nella filiera di eticità ed ecosostenibilità.

MARCO MENGONI PLANET OR PLASTIC?

Segnali importanti che arrivano dopo l’inaugurazione della mostra Planet or Plastic? in occasione del National Geographic Fest 2021 a Milano, insieme a Jill Tiefenthaler, prima CEO donna della National Geographic Society.

A settembre inoltre, Mengoni ha inaugurato il Salone del Mobile con una performance unica, perfettamente inserita nell’iconica cornice del giardino di Triennale Milano, oltre ad aver prestato la voce all’installazione sonora Resonantrees performing Marco Mengoni (ideata e realizzata dal Sound Artist Federico Ortica), che ha dato vita a un “foresta urbana risuonante” che accoglieva i visitatori all’esposizione, in cui gli alberi sono diventati generatori di onde acustiche, facendo risuonare la voce e le melodie del cantautore.

Sempre seguendo la strada della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente, Mengoni ha annunciato il tour Marco negli Stadi, i suoi primi concerti negli stadi per l’estate 2022. Per dare la notizia, ha raggiunto infatti, con tutto il suo team, lo stadio di San Siro in bicicletta, pedalando lungo AbbracciaMI, il percorso ciclistico che attraverso parchi, piste ciclabili e raccordi, rappresenta un ring verde per la città di Milano.

sostenibilità in atlantico

Durante il tour del 2019 Atlantico Tour sono state prese le prime iniziative per cercare di limitare l’uso della plastica monouso. Borracce per musicisti e personale in tour, catering con stoviglie lavabili o monouso biodegradabili. E ancora pass e cartelli in carta/cartone e non plastificato, merchandising senza packaging in plastica e in buste di carta.

Inoltre, lo scorso progetto discografico live Atlantico_On_tour (doppio CD), è stato realizzato con packaging sostenibile in cartone naturale e fibra di mais, biodegradabile in soli due mesi.

Mengoni ha anche realizzato Fuori Atlantico Tour_Attraversa la bellezza: una serie di 6 concerti nata proprio per valorizzare il patrimonio artistico e le bellezze della natura del nostro paese. Un’esperienza unica e immersiva grazie al lavoro svolto con Green Nation, reparto internazionale di Live Nation dedicato alla sostenibilità nato nel 2019, e AzzeroCO. Green Nation ha l’obiettivo di migliorare l’impatto ambientale dei grandi eventi di musica dal vivo, è un progetto world wide che ha debuttato in Italia proprio con Marco Mengoni.

Foto Triennale di Roberto Graziano Moro.