Marco Masini: Sanremo 2026, il tour nei palasport e… il nuovo album “Perfetto Imperfetto”

Mentre cresce l’attesa per l’inizio del Festival di Sanremo 2026, che lo vedrà esibirsi in coppia con Fedez sulle note di Male Necessario, Marco Masini annuncia l’uscita del suo nuovo album di inediti, Perfetto Imperfetto (Momy Records / Concerto Music / BMG), che vedrà la luce – in digitale e in CD – venerdì 6 marzo, mentre il Vinile sarà disponibile a partire da venerdì 24 aprile.

Prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini, il disco arriva a un anno e mezzo di distanza dal precedente progetto discografico, 10 Amori (qui la nostra intervista), e riflette un importante cambiamento sia dal punto di vista artistico che personale.

“Questo album rappresenta per me una vera e propria evoluzione, sia nel pensiero che nel modo di interpretare e raccontare ciò che ha segnato un cambiamento profondo a livello umano e professionale“, spiega Marco Masini.

Poi, aggiunge: “È anche il frutto di molte collaborazioni con ragazzi appartenenti a una nuova generazione, dai quali ho imparato a comunicare in modi diversi, attraverso sonorità nuove, una diversa impostazione vocale e un differente approccio all’espressione delle emozioni e dei sentimenti.

È un lavoro nato da grandi collaborazioni e da una squadra straordinaria, che ha condiviso con me sentimenti, riflessioni e la consapevolezza di questo cambiamento“.

MARCO MASINI, “PERFETTO IMPERFETTO”: LA TRACKLIST

Qui, di seguito, riportiamo la tracklist dei tre diversi formati in cui sarà disponibile il nuovo album di Marco Masini Perfetto Imperfetto:

CD

Perfetto E poi ti ho visto cadere Male necessario (Fedez & Marco Masini) Gotham City Il mio lato opposto Di più Lolita come stai? (feat. Ciao sono Vale) Bianco ghiaccio Bella stronza (Fedez, Marco Masini, FT Kings) E la vita accade Quando tornerai da me Imperfetto

VINILE – LATO A

Perfetto E poi ti ho visto cadere Male necessario (Fedez & Marco Masini) Gotham City Il mio lato opposto Di più

VINILE – LATO B

Lolita come stai? (feat. Ciao sono Vale) Bianco ghiaccio Bella stronza (Fedez, Marco Masini, FT Kings) E la vita accade Quando tornerai da me Imperfetto

VESIONE DIGITALE

Perfetto E poi ti ho visto cadere Gotham City Il mio lato opposto Di più Lolita come stai? (feat. Ciao sono Vale) Bianco ghiaccio E la vita accade Quando tornerai da me Imperfetto

Cosa cambia tra le tre versioni? Male Necessario, il brano in gara a Sanremo 2026, e la nuova versione di Bella Stronza, realizzata con Fedez e FT Kings, saranno disponibili soltanto nei formati fisici dell’album.

“PERFETTO IMPERFETTO” INSTORE TOUR: LE DATE

Questo il calendario del Perfetto Imperfetto Instore Tour di Marco Masini (in aggiornamento):

6 marzo, ore 18.00 EBOLI (SA) , Centro Commerciale Le Bolle

, Centro Commerciale Le Bolle 8 marzo, ore 17.30 CAMPI BISENZIO (FI) , Centro Commerciale I Gigli

, Centro Commerciale I Gigli 9 marzo, ore 18.00 ROMA , Centro Commerciale Talenti Village

, Centro Commerciale Talenti Village 11 marzo, ore 18.00 TORINO , Mondadori Bookstore Piazza Castello

, Mondadori Bookstore Piazza Castello 12 marzo, ore 18.00 MILANO , Mondadori Duomo

, Mondadori Duomo 13 marzo, ore 18.00 REGGIO EMILIA, Centro Commerciale I Petali

MARCO MASINI NEI PALASPORT: LE DATE DEL TOUR

A seguire le cinque date evento – prodotte e organizzate da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music – che nel 2026 vedranno Marco Masini esibirsi nei più importanti palasport italiani:

3 Novembre 2026 – MILANO , Unipol Forum

, Unipol Forum 4 Novembre 2026 – FIRENZE , Nelson Mandela Forum

, Nelson Mandela Forum 7 Novembre 2026 – PADOVA , Kioene Arena

, Kioene Arena 13 Novembre 2026 – ROMA , Palazzo dello Sport

, Palazzo dello Sport 14 Novembre 2026 – NAPOLI, Pala Partenope

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI

Foto di copertina a cura di Chiara Mirelli