Marco Guazzone lancia il singolo Con il senno di poi prodotto da Elisa (come da anticipazione del nostro sito qui).

Il brano è disponibile dal 28 ottobre in tutti i digital store e dal 30 ottobre in rotazione radiofonica.

Marco Guazzone torna in versione solista (frontman degli Stag) dopo una nomination ai David Di Donatello nel 2018 ed una ai Grammy, grazie ad un brano scritto per Andrea Bocelli, nel 2020.

Con il senno di poi è prodotto da Elisa che lo ha arrangiato, suonato e registrato curandone tutte le fasi del processo creativo fino al missaggio finale e partecipando con un cameo.

Guazzone descrive così il brano:

“Questo brano per me è una lettera in movimento dove grazie al suo videoclip i gesti raccontano a chi guarda proprio quello che né le parole né la musica sono in grado di dire. ‘Con Il Senno Di Poi’ è una canzone sulla possibilità di rincontrarsi dopo la fine di una storia importante e scoprire che ci si può amare ancora, ma in un modo nuovo. Il testo del brano è ispirato a una poesia di Eugenio Montale del 1967 dal titolo ‘Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale’ (poesia n. 5 di Xenia II, Satura). La prima volta che ho letto questa poesia ne sono rimasto folgorato e nella canzone ho voluto provare a raccontare con la stessa semplicità ed emozione che usa Montale un amore che è finito ma che non finisce mai veramente perché in realtà resta dentro di noi per sempre”

Marco Guazzone e Elisa

La canzone è impreziosita dal regalo della voce dell’artista che arriva come una carezza leggera e si intreccia delicatamente alla voce di Marco.

“Non riesco a descrivere l’emozione incredibile di aver potuto lavorare con Elisa, mi sento davvero fortunato. Ha avuto la visione chiara e lucida di produttrice esperta cogliendo e poi valorizzando al meglio l’anima artistica del brano. Il tutto con una sapienza da musicista a 360 gradi, passione e cura nel lavorare alla canzone come se fosse sua. Il suo supporto e il suo affetto sono un regalo inestimabile di cui sarò sempre grato e riconoscente”

Il videoclip è girato in pellicola 16mm con la regia di Beniamino Barrese e con la coreografia di Paolo Vecchione.

Marco Guazzone Con il senno di poi testo e audio

Compositori: Marco Guazzone, Edoardo Cicchinelli

Autori: Marco Guazzone, Nicola Cioce, Stefano Costantini

Ho fatto almeno un milione di sbagli con te

Sai che c’è, che li rifarei

Ti cerco agli oggetti smarriti ma perdo anche me

Dove sei? Vorrei dirti che…

Ti raggiungerò

Lottando contro i giganti

E ti porterò

Soltanto il meglio di noi

Come eravamo

Ho fatto almeno un milione di sogni con te

E ora che non ci sei

C’è il vuoto su ogni cuscino ma il viaggio con te

No, no che non finisce qui

Ti raggiungerò

Ammaestrando i giganti

Ti riporterò

Ma con il senno di poi

Dove eravamo io e te

In tutti i miei sogni si parla di te

E più ti allontani mi chiedo perché

Non posso più amare nessuno

Nemmeno per fingere

Danzando tra dubbi e certezze potrò

Svuotare le tasche dai pesi che ho

E vengo a cercarti leggero

Per dirti che

Ti raggiungerò

Addormentando i giganti

E ti riporterò

Ma con il senno di poi

Dove eravamo io e te

Dove eravamo io e te

Come eravamo io e te

Io e te