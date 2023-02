Marco Guazzone dà una nuova veste a “Non voglio mica la luna”, celebre hit di Fiordaliso scritta da Zucchero

È già fuori su tutte le piattaforme digitali una nuova versione di Non voglio mica la luna scritta reinterpretata da Marco Guazzone.

L’idea di reinterpretare questa storica canzone, scritta da Zucchero e diventata la più grande hit di Fiordaliso, nasce in Guazzone quando riceve una telefonata dalla produzione della fiction Rai Le indagini di Lolita Lobosco 2 con protagonista Luisa Ranieri. Il brano è stato inserito infatti nell’ultima puntata della serie andata in onda il 12 febbraio scorso.

A raccontare quanto avvenuto il cantautore stesso:

“Quando ho ricevuto la chiamata dalla produzione della serie mi trovavo in studio con la mia amica autrice Alessandra Flora.

Dopo aver saltato di gioia per la notizia incredibile abbiamo iniziato immediatamente a lavorare perché avevamo una grande responsabilità: scegliere la colonna sonora giusta per un momento fondamentale della storia di Lolita Lobosco, quello in cui capisce di essere innamorata.

Serviva una canzone che parlasse di una donna forte, che convive con le sue fragilità ma affronta la vita e l’amore con indipendenza, determinazione e coraggio.

Non conosco nessuno con la cultura musicale immensa che ha Alessandra della musica italiana e non appena ha proposto ‘Non Voglio Mica La Luna’ abbiamo subito capito che fosse perfetta. A quel punto abbiamo deciso di ripensare il brano in una chiave totalmente diversa rispetto alla veste degli anni 80 con batteria, synth e arpeggiatori e ci siamo messi al lavoro sull’arrangiamento spogliandolo fino ai suoi elementi essenziali. Quello che è successo dopo è stato magico: il significato profondo del testo si è rivelato in tutta la sua forza e bellezza.

Mantenendo il bpm originale della canzone abbiamo aggiunto solamente il pianoforte e gli archi per enfatizzare la carica emotiva sprigionata dalle parole messe a nudo.”

Marco Guazzone tra l’altro è apparso anche nella serie: nell’ultimo episodio della seconda stagione, dove il vicequestore Lolita Lobosco è alle prese con il suo primo innamoramento, compare Marco Guazzone nei panni di se stesso e accompagna musicalmente due scene chiave della storia.

Nella prima i protagonisti ballano sulle note di NON VOGLIO MICA LA LUNA, nella seconda scena i protagonisti festeggiano il compleanno di Nunzia – la madre della protagonista interpretata da Lunetta Savino – nella location mozzafiato di Porto Ghiacciolo mentre Guazzone si esibisce con RAMI, il suo ultimo singolo pubblicato lo scorso agosto.

E proprio a ritmo di Rami i due protagonisti si danno il fatidico primo bacio e celebrano il loro amore con la voce di Marco che scandisce l’esplosione di tutta la loro passione.

“Per festeggiare la scelta di Rami – dichiara Marco Guazzone – come colonna sonora di un’altra importante scena della serie ho voluto pubblicare in concomitanza con la data San Valentino una versione orchestrale che si spoglia di tutto l’arrangiamento originale per parlare in maniera ancora più intensa dell’amore, della paura, del cambiamento e dell’accettazione dell’altro quando ad incontrarsi sono due persone totalmente diverse.”