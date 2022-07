Marco Guazzone: un incontro che cambia la percezione che abbiamo di noi stessi in “Rami” (TESTO e AUDIO)

Dopo aver pubblicato la bellissima Al posto mio e composto la colonna sonora per la nuova campagna Bulgari, Marco Guazzone ha lanciato un nuovo brano inedito con SwordMusic sotto licenza esclusiva Sony Music Entertainment Italy, Rami.

Il videoclip del brano è stato lanciato lunedì 25 luglio mentre la canzone è in radio e sulle piattaforme digitali dal 29 dello stesso mese.

Rami è stata scritta dallo stesso Marco con Alessandra Flora, Lara Ingrosso, per la musica, a cui si aggiunge nel testo Nicola Cioce. La produzione artistica e l’arrangiamento sono di Gianni Pollex, Marco Guazzone, Alessandra Flora e Stefano Milella.

Marco racconta così questo nuovo capitolo musicale:

“L’amore è la cura ai nostri demoni interiori, alle ferite del passato e alle fragilità. Siamo tutti potenzialmente migliori delle cose peggiori che ci sono capitate, ma a volte lo scopriamo solo grazie all’incontro con qualcuno disposto ad andare oltre l’apparenza. Le spine pungono e ad uno sguardo superficiale possono spaventare ma se riesci a superare la paura di farti male scopri che sono lì allo scopo di proteggere qualcosa di più fragile e che se cambi punto di vista, in un intreccio di rami puoi trovare rifugio e farti custodire in un profondo abbraccio. Dipende sempre tutto da come si guardano le cose. Rami è il racconto dell’incontro che cambia la percezione che hai di te stesso perché finalmente qualcuno ti ha guardato con occhi diversi, a quel punto sei pronto a fare del tuo meglio per non perderlo“.

Il brano è stato presentato in anteprima dal vivo a Piazza Del Popolo sul palco di Play Music Stop War, il concerto di beneficenza organizzato da Radio2. ma non solo, il pezzo farà parte della colonna sonora della seconda stagione de Le Indagini Di Lolita Lobosco, la serie poliziesca con protagonista Luisa Ranieri prodotta da Rai Fiction e Bibi Film, in onda su Rai1 nel 2023.

Marco Guazzone Rami Testo e audio

Se guardo fuori mi sento

il collo come un Bonsai che

nella sua bolla di vetro

non vede il sole e non cresce mai

e sono nudo qua dentro

mentre appassisco se te ne vai

col cuore che era cemento

è più leggero da quando ci sei

Non te l’ho detto mai

mi sono fottuto l’anima

e a volte scivola giù

parla coi demoni ormai

di notte naviga

ma se

Tu domani vuoi tornare

puoi chiamarmi sottovoce

ti riconoscerò nel traffico

tra un milione di anni luce

ho provato a stare attento

ma ho le spine sulle mani

vieni guarda le mie costole, sono rami

non aver paura, stringimi e poi rimani

Dentro di me è buio piombo

faccio fatica anche a muovermi

vorrei viaggiare nel tempo

tornare indietro a proteggerti

cielo e foresta i tuoi occhi

se anche mi perdo mi guidano a te

di due colori diversi

che riconoscono il meglio di me

Non te l’ho detto mai

mi sono fottuto l’anima

e a volte scivola giù

parla coi demoni ormai

di notte naviga

ma se

Tu domani vuoi tornare

puoi chiamarmi sottovoce

ti riconoscerò nel traffico

tra un milione di anni luce

ho provato a stare attento

ma ho le spine sulle mani

vieni guarda le mie costole, sono rami

non aver paura, stringimi e poi rimani

La differenza in fondo è questa

tu nasci vento ed io tempesta

tu nasci vento ed io tempesta

Se domani vuoi tornare

puoi chiamarmi sottovoce

ti riconoscerò nel traffico

tra un milione di anni luce

ho provato a stare attento

ma ho le spine sulle mani

vieni guarda le mie costole, sono rami

Anche se ho paura, stringimi e poi rimani

Se domani vuoi tornare

puoi chiamarmi sottovoce

ti riconoscerò nel traffico

tra un milione di anni luce

tra un milione di anni luce

Foto di Stefania Casellato