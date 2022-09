Manuel Agnelli: “Perché ho lasciato X Factor”. Ecco cosa c’entra Fedez

Tra le tante novità di X Factor 2022, in onda in questi giorni su Sky Uno, c’è una giuria rinnovata completamente rispetto alle precedenti, composta da Fedez, Ambra, Rkomi e Dargen d’Amico. Fra gli assenti al tavolo dei giudici c’è anche Manuel Agnelli, che in una nuova intervista al Messaggero (in occasione del suo disco solista Ama il prossimo tuo come te stesso) ha spiegato i motivi del suo abbandono da X Factor, facendo riferimento anche a Fedez.

C’è infatti una ragione specifica per cui Manuel Agnelli ha scelto di lasciare il talent dove ha portato al successo, tra gli altri, i Maneskin di Damiano David. Contrariamente a quello che potrebbero pensare i più maligni, ad ogni modo, non c’entra in alcun modo l’inaspettato ritorno di Fedez, con cui in passato ci sono stati dissapori. O, perlomeno, Federico Lucia è coinvolto nella scelta come ci si potrebbe aspettare.

Manuel Agnelli spiega il motivo per cui se n’è andato da X Factor, ma fedez non c’entra

In estrema sintesi, il rocker si è detto un po’ stanco del meccanismo del talent, che portava avanti un tipo di musica non esattamente nelle sue corde (molto più commerciale degli Afterhours, questo è certo. Ecco le sue dichiarazioni in merito:

“Perché cambio sempre. Ci vuole coraggio. A X Factor quest’anno ho detto no perché mi sentivo l’unico stupido che in quel contesto portava avanti a tutti i costi un certo tipo di musica, che di solito non va in tv. Stavo diventando un vecchio trombone, la maschera di me stesso.”

E quando è stato incalzato su Fedez, la cui presenza potrebbe essere stata il vero motivo del suo abbandono, Manuel Agnelli ha voluto fare chiarezza spiegando:

“Tutt’altro. Hanno usato Fedez per convincermi a restare. Io e lui, è vero, abbiamo litigato tanto. Ma ci rispettiamo. La produzione mi ha fatto capire che il suo ritorno sarebbe stato una garanzia per gli ascolti e avrebbe fatto funzionare il tavolo dei giudici. Non ho cambiato idea.”

Nella stessa intervista, tra le altre cose, Manuel Agnelli ha anche avuto la possibilità di parlare del Festival di Sanremo, nei confronti del quale non ha avuto proprio parole troppo accomodanti, per usare un eufemismo. Parlando della kermesse ligure, l’artista ha commentato:

“Resta un circo. Però negli ultimi anni è tornato a rappresentare la musica italiana. Se mi invitano a fare qualcosa di stimolante, ci vado volentieri.”

Ama il prossimo tuo come te stesso è disponibile da oggi, 30 settembre, per Island Records / Universal Music Italy. Qui sotto potete ascoltare il disco.