Maneskin, annuncio a sorpresa: tour negli stadi in Italia nel 2023, le date

Una notizia clamorosa, data in diretta a sorpresa nel salotto di Fabio Fazio a Che tempo che fa: Damiano, Ethan, Thomas e Victoria, i membri del Maneskin, hanno confermato a milioni di telespettatori sintonizzati l’arrivo del primo vero tour negli stadi italiani, previsto per il prossimo anno.

Saranno due gli appuntamenti live che i Maneskin hanno scelto di regalare al loro pubblico italiano per il 2023: il primo sarà il 20 luglio nella cornice dello Stadio Olimpico della loro Roma, mentre il secondo si terrà il 24 luglio allo stadio San Siro di Milano.

La tournée che segna la definitiva consacrazione dei Maneskin (al gruppo, in effetti, mancava ormai soltanto il tour negli stadi) arriverà come ciliegina sulla torta del nuovo tour internazionale della band romana, ormai lanciatissima al di fuori dei nostri confini più di qualunque altro artista italiano contemporaneo.

Almeno per il momento, non è dato sapere se sia anche in arrivo il tanto atteso seguito di Teatro d’Ira Vol 1, l’ultimo disco del gruppo in ordine di tempo per il quale i fan ancora attendono il seguito. Eppure, viene naturale pensare che la band da qui al prossimo anno ci regalerà ancora molto altro materiale inedito e, perché no, anche un nuovo progetto discografico. D’altra parte, di materiale rimasto fuori da Teatro d’Ira Vol 1 ce n’è: nei mesi successivi al trionfo ad Eurovision 2021, la band ha pubblicato tra le altre Mamma mia, Supermodel e più di recente l’intesa The Loneliest. Quest’ultima, in particolare, sta già scalando le classifiche internazionali ed è solidamente alla prima posizione dei singoli più venduti in Italia, secondo dati FIMI.

Non contenti, i membri della band hanno ottenuto quattro nomination agli American Music Awards 2022 e due agli ultimi MTV EMA 2022 in programma il 13 novembre in Germania.

I biglietti per il tour negli stadi 2023 dei Maneskin

I biglietti per i prossimi live negli stadi italiani dei Maneskin saranno disponibili online dalle 11 di martedì e in tutti i punti vendita autorizzati dalle 11 di domenica 23 ottobre.