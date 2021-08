Maneskin... in arrivo una gigantesca collaborazione internazionale?

Maneskin Iggy Pop, collaborazione in vista? La band è attualmente in studio di registrazione impegnata con il nuovo album, Teatro d’ira vol. 2 dovrebbe essere il titolo, in uscita entro la fine dell’anno (vedi qui). Prima però potrebbe arrivare una collaborazione internazionale di quelle inaspettate e indimenticabili.

La band, da settimane ai vertici della classifica Spotify dei brani più ascoltati nel mondo con Beggin’, gode di grande stima da parte di diversi artisti internazionali, da Miley Cyrus ai Royal Blood passando per i Franz Ferdinand.

Ma, nella giornata di ieri, Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan, hanno pubblicato sui social la clip di una videochiamata con un grandissimo artista della scena musicale internazionale, un pezzo di storia.

Maneskin Iggy Pop: cosa sta accadendo?

La dicitura che ha accompagna il video sui social dice: “Keep an eye on this. Soon Iggy Pop” ovvero “Tienilo d’occhio, presto Iggy Pop” e nel video i quattro ragazzi mostrano la fine di una chiaccherata video con Iggy Pop in cui lui li saluta con un bel “Ciao” dal suo ufficio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial)

Nessun altro dettaglio, nessun indizio ma, quel che è certo, è che se tra la band e il leader degli Stooges nascesse una collaborazione sarebbe un evento che darebbe ancora più slancio internazionale e, sopratutto, credibilità, alla carriera all’estero del gruppo.

Nel frattempo i Maneskin hanno conquistato proprio ieri due nuove e importanti certificazioni: il doppio disco di platino per l’EP del 2017, Chosen, e il quarto disco di platino per Zitti e buoni, canzone con cui hanno trionfato al Festival di Sanremo e all’Eurovision.