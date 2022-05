Måneskin: “Supermodel” contro “Mammamia”. Quale singolo è partito meglio nella prima settimana su Spotify?

Maneskin Supermodel ascolti del nuovo singolo della band nella prima settimana dall’uscita.

Damiano, Ethan, Thomas e Victoria sono tornati con nuova musica a distanza di 7 mesi dall’uscita dell’ultimo singolo inedito, Mammamia, brano che non è riuscito a replicare il successo internazionale di Beggin’ e di I wanna be your slave.

Se la prima ha infatti superato ampiamente quota un miliardo di stream e la seconda 600 milioni, Mammamia si è fermata a poco più di 70 milioni. Anche per questo motivi la band si è presa il suo tempo prima di pubblicare nuova musica continuando nel frattempo a tenere live e apparire nelle televisioni di tutto il mondo.

Il 13 maggio scorso è finalmente arrivato quindi Supermodel, brano che è stato presentato live per la prima volta dal palco dell’Eurovision 2022.

Ma come sta andando questa canzone rispetto a Mammamia? Abbiamo decido di mettere a confronto i dati della prima settimana dall’uscita su Spotify. Clicca in basso per scorprirli.