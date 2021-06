Il New York Times lancia un’indiscrezione: Simon Cowell, inventore di X Factor, nuovo manager dei Måneskin?

Måneskin manager… continua il mistero su chi prenderà il posto di Marta Donà, che con la sua La Tarma Management ha seguito sin dagli esordi la band in veste di Manager prima di una brusca separazione (vedi qui).

La carriera della band è al momento in rampa di lancio a livello internazionale come approfondito dal nostro sito qui.

Le prime indiscrezione che avevamo raccolto sembravano portare verso una continuità di gestione nel senso che, nel futuro della band, sarebbe stato coinvolto il produttore della band (e direttore artistico musicale di X Factor) Fabrizio Ferraguzzo (vedi questo articolo) affiancato da una società italiana molto importante che gestisce artisti e Influencer.

Måneskin manager, il mistero continua…

Ora invece molte testate italiane punterebbero tutto su una figura internazionale, per la precisione Simon Cowell, l’uomo che ha inventato il format di X Factor (ma anche di Got talent e La Banda) e ha ricoperto il ruolo di giudice sia nella versione inglese che quella americana.

Tra gli artisti di successo lanciati da Cowell ci sono gli One Direction, le Little Mix e Le Fifth Harmomy. Al momento la band continua a tacere sulla questione. Va detto che i Rumors attribuiscono questa indiscrezione al New York Times ed è pertanto considerata da molti media affidabile al 100%.

In realtà il quotidiano statunitense nel suo articolo ha ripercorso la storia della band interrogandosi sulle possibilità di successo nel mondo, e affermando che diversi giornali avrebbero lanciato l’indiscrezione senza però specificare quali.

Al momento la fonte giornalistica di questo Rumors quindi non è nota e, da una ricerca in rete tutti sembrerebbero attribuirne l’origine, erroneamente, al New York Times (qui l’articolo originale dalla giornalista italiana Elisabetta Povoledo).

Quel che è certo è che Simon Cowell negli ultimi anni si è concentrato più nel concepire e lanciare format televisivi che nel seguire artisti.

Sarà realmente lui l’uomo che potrà garantire il successo internazionale ai Måneskin nel ruolo di manager della band?

Non rimane che aspettare che siano loro stessi a rompere il silenzio.

I numeri in America…

Nella classifica Billboard Global 200, ovvero quella che tiene conto di tutti in formati in cui viene fruita la musica, questa settimana sono occupate dalla band le seguenti posizioni: