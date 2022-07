Le 70.000 anime rock al Circo Massimo per i Måneskin (eh sì, c’era anche Angelina Jolie)

Maneskin live Circo Massimo. L’attesa per questa data evento è stata lunga ma, il lungo abbraccio da parte del pubblico, ha ripagato sicuramente di tutto la rock band italiana che sta portando in alto la nostra barriera nel mondo.

Lo show, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, ha registrato mesi fa il tutto esaurito con 70mila biglietti venduti. Un successo non solo italiano, ricordiamolo. Ad oggi infatti i biglietti venduti per il LOUD KIDS TOUR sono stati oltre 500.000.

Ma torniamo allo show del Circo Massimo…

Maneskin live circo massimo

Due ore di concerto con una scaletta in cui è stata ripercorsa ogni tappa fondamentale della band, dai primi brani che li hanno fatti conoscere al pubblico come Chosen e Torna casa (tratta dall’album Il Ballo della Vita che conta 8 dischi di platino e due dischi d’oro a livello mondiale), fino agli ultimi successi che hanno aperto loro le porte del mondo, come Zitti e buoni (certificato internazionalmente con 1 disco di diamante, 20 dischi di platino e 6 dischi d’oro), Coraline (3 dischi di platino e 2 dischi d’oro sempre a livello mondiale) – entrambi contenuti nell’album Teatro d’ira – Vol. I“, che conta 32 dischi di platino e 7 dischi d’oro a livello mondiale – e Mammamia (3 dischi d’oro nel mondo), fino al nuovo singolo Supermodel (certificato disco d’oro).

Tra l’altro i Maneskin sono i primi artisti in Europa (e i secondi a livello mondiale) ad aver collaborato con TikTok per l’uscita di un video esclusivo (lo trovate qui).

Ecco qualche dato tecnico del live: un palco largo più di 50 metri con lo stage che si sviluppava con una passerella lunga 25 metri che andava a chiudersi con un secondo palco di 40 mq; al centro una pedana rossa a forma di M che sorreggeva la batteria, mentre ai lati, due mega schermi hanno riprodotto le immagini dello show.

Una scia di oltre 750 corpi illuminanti di grandissimo effetto ha reso la scenografia molto spettacolare: più della metà delle luci erano a led con 60 universi DMX attivi, 25.000 parametri dmx controller, oltre a mezzo chilometro di truss linear. L’imponenza del set è stata resa possibile da oltre 1.000 addetti tra maestranze, tecnici, personale specializzato, produzione, sicurezza e assistenza.

Il concerto evento al Circo Massimo è stato realizzato in collaborazione con Rock In Roma.

Come è stato scritto un po’ ovunque ad assistere al concerto era presente anche Angelina Jolie con la figlia Shiloh. L’attrice è a Roma per le riprese del film Without Blood da lei stessa diretto tratto da un romanzo del nostro Alessandro Baricco.

Foto di copertina articolo realizzata con due scatti di Roberto Panucci.

Nell’autunno 2022 partirà il loro primo tour mondiale: il LOUD KIDS TOUR (oltre 60 date prodotte e organizzate da Vivo Concerti, che ha già venduto 500mila biglietti) li porterà nei principali club e palasport del Nord America e Europa, oltre che nei più importanti palazzetti italiani.

Ecco il calendario aggiornato:

LOUD KIDS TOUR – NORD AMERICA E EUROPA (INDOOR)