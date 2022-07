I Måneskin regalano a TikTok Italia una speciale versione esclusiva del video di “Supermodel”

Maneskin Supermodel video verticale in esclusiva su TikTok Italia.

I Maneskin spopolano ormai da diverso tempo su TikTok dove, tra l’altro, hanno ottenuto anche dei risultati importanti. Per esempio la hot mondial Beggin’, si è classifica nel 2021 come il secondo brano più popolare sulla piattaforma a livello globale con ben 9,2 milioni di video creati dagli utenti usando il pezzo.

Non solo, la band ha anche dato vita alla prima perfomance in direttta, Live from Berlin, che ha raggiunto un milione di spettatori unici. Ora, per celebrare i numeri raggiunti sulla piattaforma più usata dai giovani, la rock band ha deciso di regalare una versione speciale del video del loro ultimo singolo, Supermodel, in esclusiva per TikTok.

Questa nuova versione del video è stata appositamente girata in formato verticale per adattarsi alla piattaforma.

Potete vedere il video in tre parti qui a seguire.