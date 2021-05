Måneskin: il tour internazionale e nuovi live in Italia. Date e biglietti.

Dopo la storica vittoria all’Eurovision Song Contest 2021 con Zitti e Buoni (doppio disco di platino), i Måneskin annunciano i primi concerti internazionali per il Rock Am Ring di Nürburg e al Rock Im Park di Norimberga (Nürnberg).

Si tratta di festival europei sui cui palchi si sono esibiti i più grandi nomi della musica mondiale e che si svolgeranno dal 3 al 5 giugno 2022. La lineup del include artisti come Green Day, Muse, Volbeat, Bullet For My Valentine, Lewis Capaldi e molti altri.

Inoltre, si aggiungono nuovi appuntamenti per il tour italiano nei palazzetti previsto per l’inverno 2021/2022 (leggi qui).

Ecco il calendario aggiornato.

Måneskin – CALENDARIO DATE PALASPORT

Martedì 14 dicembre 2021 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Mercoledì 15 dicembre 2021 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Sabato 18 dicembre 2021 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Domenica 19 dicembre 2021 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Domenica 20 marzo 2022 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Martedì 22 marzo 2022 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Sabato 26 marzo 2022 || Napoli @ PalaPartenope – SOLD OUT

Domenica 27 marzo 2022 || Napoli @PalaPartenope – NUOVA DATA

Giovedì 31 marzo 2022 || Firenze @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

Venerdì 1 aprile 2022 || Firenze @ Nelson Mandela Forum – NUOVA DATA

Domenica 3 aprile 2022 || Torino @ Pala Alpitour

Venerdì 8 aprile 2022 || Bari @ PalaFlorio

Sabato 23 aprile 2022 || Arena di Verona

Biglietti disponibili dalle ore 13.30 di mercoledì 26 maggio 2021 e delle ore 11:00 di lunedì 31 maggio 2021 in tutte le rivendite autorizzate.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI







Måneskin – CALENDARIO DATE ESTATE 2022

3-5 giugno 2022 || Nürburgring | Nürburg @ ROCK AM RING – NUOVA DATA

3-5 giugno 2022 || Zeppelinfeld | Nürnberg @ ROCK IM PARK – NUOVA DATA