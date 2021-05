L'anno d'oro dei Måneskin... Sanremo, Eurovision, le date del tour sold out e un album entro fine anno

I Måneskin riportano l’Eurovision Song Contest in Italia 31 anni dopo la vittoria di Toto Cutugno. Anni che, attraverso questo due artisti, così diversi tra loro, rappresentano anche l’evoluzione che la musica italiana ha seguito negli anni.

Una vittoria che nemmeno il livore della Francia, che ha tentato di chiedere la squalifica dell’Italia e, di conseguenza della band, per una bufala girata sul Web in cui si insinuava per colpa di un frame equivocabile che, secondo i francesi, avrebbe visto Damiano, leader di Måneskin. Caxxate a parte questo 2021 è un sicuramente l’anno d’oro per la band.

La band, dopo aver portato sul podio del Festival di Sanremo una rivoluzione rock vincendo la manifestazione, con Zitti e buoni raggiungono un risultato, quello dell’Eurovision Song Contest 2021, che non sono riusciti e centrare negli ultimi 10 anni artisti come Raphael Gualazzi, Nina Zilli, Marco Mengoni, Il Volo, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Francesco Gabbani, Emma, Francesca Michielin e Mahmood.

Un successo sopratutto di pubblico grazie alle preferenze del televoto europeo. Pubblico che ha anche reso Zitti e Buoni la canzone più ascoltata al mondo su Spotify (vedi qui per i dati di qualche giorno fa).

La direzione creativa dello staging dei Måneskin è stata dello studio milanese Giò Forma di Claudio Santucci, Cristiana Picco e Florian Boje, tra i più importanti esponenti del design di set e produzioni concertistiche e di eventi a livello internazionale. Insieme ai Måneskin, hanno immaginato una messa in scena in cui l’energia della band fosse al centro di tutto, con un gioco di luci, video e movimenti ad esaltare le peculiarità dei quattro componenti per esplodere poi sul finale con giochi pirotecnici ad amplificare la carica rock della performance.

Il look dei Måneskin è stato ancora una volta firmato Etro con outfit custom made studiati ad hoc per l’esibizione all’Eurovision, nati da un ormai consolidato dialogo e confronto tra la band con Veronica e Kean Etro.

Scritto e composto interamente dalla band, Zitti e Buoni già doppio disco di platino con oltre 52 milioni di streaming, è contenuto nell’album Teatro D’ira – Vol. 1 già certificato con il disco d’oro.





Måneskin e il futuro…

Ora per la band i progetti sono diversi.. il prossimo dicembre suoneranno dal vivo per la prima volta sui palchi dei più importanti palazzetti italiani con un tour organizzato da Vivo Concerti. E poi, dopo questa vittoria ci sarà anche un tour europeo e un nuovo album in arrivo entro la fine dell’anno.

Queste le date del tour già annunciate con ben 5 sold out:

Martedì 14 dicembre 2021 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Mercoledì 15 dicembre 2021 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Sabato 18 dicembre 2021 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Domenica 19 dicembre 2021 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Domenica 20 marzo 2022 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Martedì 22 marzo 2022 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Sabato 26 marzo 2022 || Napoli @ PalaPartenope

Giovedì 31 marzo 2022 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

Domenica 3 aprile 2022 || Torino @ Pala Alpitour

Venerdì 8 aprile 2022 || Bari @ PalaFlorio

Sabato 23 aprile 2022 || Arena di Verona

