I Måneskin annunciano il nuovo singolo, "Gossip". Con loro un grande artista internazionale...

Maneskin Gossip testo, significato e traduzione del nuovo singolo della band in arrivo.

Il 20 gennaio come ormai noto (vedi qui) uscirà il nuovo disco della band, Rush. Progetto di cui ad oggi conosciamo solo copertina, titolo e data di uscita. Ora un altro tassello si aggiunge al quadro.

Venerdì 13 gennaio, una settimana prima dell’arrivo del quarto progetto discografico della band, verrà lanciato il primo singolo ufficiale, Gossip.

Ma non è tutto… questa volta al fianco di Damiano, Ethan, Victoria e Thomas ci sarà un altro ospite internazionale come già accaduto con Iggy Pop lo scorso anno. Gossip infatti vedrà la presenza di Tom Morello, lo storico chitarrista dei Rage Against the Machine.

Per chi non lo sapesse parliamo di una band rap metal cult in tutto il mondo e di un chitarrista, Morello per l’appunto, riconosciuto come tra i più talentuoso e fantasiosi nel mondo della musica mondiale.

maneskin gossip significato del brano

Al momento non sono stati svelati altri dettagli sul pezzo. Aggiorneremo l’articolo appena possibile.

Maneskin gossip testo

In arrivo prossimamente

TRADUZIONE DEL TESTO

In arrivo prossimamente